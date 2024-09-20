"سمارت زون" تقدم حلولاً شاملة في قطاع العقارات

وتابع قائلاً: "في إطار عملنا في استشارات تأسيس الأعمال في دبي، تواصل سمارت زون تقديم خدمات شاملة، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة، وترخيص الأعمال. كما أن خدماتنا مصممة لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس وجودهم في الإمارات العربية المتحدة. والآن، مع إضافة سمارت زون العقارية، نقدم أيضاً إرشادات متخصصة في معاملات العقارات والاستشارات الاستثمارية وإدارة العقارات، مما يضمن حصول عملائنا على كل الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في بيئة الأعمال والعقارات المزدهرة في دبي".