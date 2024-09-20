"سمارت زون" تقدم حلولاً شاملة في قطاع العقارات
أعلنت شركة "سمارت زون" - الشركة الاستشارية الرائدة المعروفة بتقديم حلول تأسيس الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة - عن إطلاق شركة سمارت زون العقارية لتتوسع من خلالها إلى قطاع العقارات.
لا يزال سوق العقارات في دبي يشكل نقطة جذب عالمية، حيث تجذب المدينة المستثمرين بفضل مزاياها الضريبية وفرصها مثل التأشيرة الذهبية. وسعت شركة سمارت زون نطاق عملها إلى قطاع العقارات مدركةً للطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في دبي.
وتمثل هذه الخطوة الاستراتيجية إنجازاً مهماً في نمو الشركة، وتوسيع نطاقها لتلبية المتطلبات المتزايدة للعملاء الذين يبحثون عن حلول شاملة للأعمال والعقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تم تأسيس المشروع الجديد لتوفير مجموعة شاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك مبيعات العقارات، وحلول الاستثمار، والإيجارات قصيرة الأجل، ومنازل العطلات، وإدارة العقارات، لتلبية احتياجات عملاء العقارات السكنية والتجارية.
وقال عقيل مالك، مدير العمليات في شركة سمارت زون: "إن توسعنا إلى قطاع العقارات يمثل تقدماً كبيراً بالنسبة لشركة سمارت زون، حيث نواصل تنويع خدماتنا لخدمة عملائنا بشكل أفضل. ومع إطلاق شركة سمارت زون العقارية، أصبحنا الآن قادرين على تقديم خدمات شاملة لعملائنا - من تأسيس الأعمال إلى الاستثمار العقاري - تحت سقف واحد".
وتابع قائلاً: "في إطار عملنا في استشارات تأسيس الأعمال في دبي، تواصل سمارت زون تقديم خدمات شاملة، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتسجيل ضريبة القيمة المضافة، وترخيص الأعمال. كما أن خدماتنا مصممة لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس وجودهم في الإمارات العربية المتحدة. والآن، مع إضافة سمارت زون العقارية، نقدم أيضاً إرشادات متخصصة في معاملات العقارات والاستشارات الاستثمارية وإدارة العقارات، مما يضمن حصول عملائنا على كل الدعم الذي يحتاجونه للنجاح في بيئة الأعمال والعقارات المزدهرة في دبي".
ويأتي إطلاق شركة سمارت زون العقارية في إطار استراتيجية الشركة الأوسع لترسيخ مكانتها كمزود متكامل لحلول الشركات والأفراد الذين يتطلعون إلى تأسيس وجود لهم في دبي. ومن خلال الجمع بين خبرتها في تأسيس الشركات والخدمات العقارية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة تمكنها من تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها.