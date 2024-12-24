سكان عجمان يواجهون ارتفاعاً حاداً في أسعار الإيجارات

وقال "اسكندر عزام"، وكيل عقارات في شركة "ليماس" العقارية: "ارتفعت الإيجارات في العديد من مناطق عجمان بشكل كبير. تبدأ أسعار شقق الاستوديو التي كانت تُؤجر من 13 ألف درهم قبل عام 2021 الآن من 22 ألف درهم في عدد قليل من الأحياء الرئيسية. وتبدأ أسعار إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، والتي كانت تتراوح بين 18 ألف درهم و22 ألف درهم، الآن من 35 ألف درهم".