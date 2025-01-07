زيادة الطلب ترفع إيجارات دبي وتنعش الاستثمار العقاري

وكشفت بيانات "بيوت" أيضاً أن الشقق ذات الأسعار المعقولة في مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار وديسكفري جاردنز وليوان قدمت أعلى عوائد إيجارية العام الماضي، حيث تراوحت بين 9 و11 في المائة. وفي السوق المتوسطة، سجلت مجتمعات مثل ليفينج ليجندز وموتور سيتي والفرجان عائداً على الاستثمار أعلى من 8.7 في المائة. وسجلت الشقق الفاخرة في الصفوح وغرين كوميونيتي والبراري عوائد إيجارية تتراوح بين 7 و9 في المائة.