زيادة الطلب ترفع إيجارات دبي وتنعش الاستثمار العقاري
شهدت المناطق ذات الأسعار المعقولة أكبر ارتفاع في أسعار الإيجارات العام الماضي، مدفوعة بالطلب المتزايد من المستأجرين الذين يبحثون عن خيارات صديقة للميزانية بسبب ارتفاع الإيجارات على نطاق أوسع.
ولم تجتذب هذه المناطق المستأجرين فحسب، بل قدمت أيضاً عائدات إيجارية قوية لأصحاب العقارات والمستثمرين، وذلك بفضل الطلب المرتفع. كما عزز سهولة الوصول إلى المواقع الرئيسية في المناطق مثل ديرة وبر دبي عبر مترو دبي وخيارات النقل العام الأخرى جاذبية هذه المجتمعات ذات الأسعار المعقولة، مما يجعلها جذابة بشكل خاص للسكان المهتمين بالميزانية.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن بيوت، ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة بنسبة تصل إلى 48 في المائة، حيث سجلت الشقق المكونة من غرفتي نوم في ديرة أكبر زيادة.
وشملت المناطق الأخرى الشعبية للإيجارات ذات الأسعار المعقولة منطقة بر دبي للشقق، وداماك هيلز 2 ومردف للفيلات.
وشهدت إيجارات الفلل أيضاً نمواً ملحوظاً، مع ارتفاع الخيارات ذات الأسعار المعقولة بنسبة تصل إلى 44 في المائة.
وبما أن عدد سكان دبي من المغتربين من المتوقع أن يتجاوز 4 ملايين بحلول عام 2025، فمن المتوقع أن يستمر الطلب على السكن في الارتفاع، مما يوفر فرصاً كبيرة لصناعة العقارات. وتثبت دبي نفسها بقوة كمركز عالمي لكل من أسلوب الحياة والاستثمار، ومن المقرر أن تعيد السنوات القادمة تعريف السوق.
وارتفعت إيجارات الشقق المتوسطة الحجم بنسبة تصل إلى 41 في المائة، في حين ارتفعت إيجارات الشقق الفاخرة بنسبة تتراوح بين 5 و25 في المائة في العام الماضي.
وسجل سوق تأجير الفلل متوسطة الحجم ارتفاعات بنسبة تصل إلى 45 في المائة، وخاصة بالنسبة للوحدات المكونة من 4 غرف نوم في تاون سكوير، مع رغبة المزيد من الناس في الحصول على عقارات ضواحي في مجتمعات مكتفية ذاتياً.
وبرزت منطقة قرية جميرا الدائرية ومنطقة الخليج التجاري كأفضل الأماكن لاستئجار الشقق متوسطة المستوى، في حين كانت منطقة قرية جميرا الدائرية وتاون سكوير هي المفضلة بالنسبة للفيلات.
ارتفاع الإيجارات بسبب النمو السكاني
وعلى صعيد العقارات الفاخرة، ظلت منطقتا دبي مارينا ووسط مدينة دبي من المناطق الأكثر طلباً للشقق، في حين هيمنت منطقتا دبي هيلز استيت والبرشاء على سوق الفلل.
ومع ارتفاع الطلب على العقارات الراقية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ارتفعت إيجارات الفلل الراقية بنسبة تصل إلى 60%، حيث شهدت جميرا أكبر الزيادات، وخاصة للوحدات الأكبر حجماً المكونة من 6 غرف نوم.
على مدى السنوات الأربع الماضية، ارتفعت أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير في جميع القطاعات - الفاخرة والمتوسطة والمعقولة - بسبب النمو السكاني في دبي وتدفق المستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة. ومع استمرار ارتفاع الطلب على الإسكان، فمن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات. وهذا من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص في جميع أنحاء قطاع العقارات.
أعلى عائد على الاستثمار
وكشفت بيانات "بيوت" أيضاً أن الشقق ذات الأسعار المعقولة في مناطق مثل مجمع دبي للاستثمار وديسكفري جاردنز وليوان قدمت أعلى عوائد إيجارية العام الماضي، حيث تراوحت بين 9 و11 في المائة. وفي السوق المتوسطة، سجلت مجتمعات مثل ليفينج ليجندز وموتور سيتي والفرجان عائداً على الاستثمار أعلى من 8.7 في المائة. وسجلت الشقق الفاخرة في الصفوح وغرين كوميونيتي والبراري عوائد إيجارية تتراوح بين 7 و9 في المائة.
وفي سوق الفلل، تصدرت مدينة دبي الصناعية والمدينة العالمية وداماك هيلز 2 فئة العقارات ذات الأسعار المعقولة، حيث تجاوز العائد على الاستثمار 6%. وشهدت مجتمعات الفلل متوسطة المستوى مثل قرية جميرا الدائرية والفرجان ومثلث قرية جميرا عوائد تتراوح بين 6 و8%. وسجلت مجتمعات الفلل الفاخرة بما في ذلك المدينة المستدامة والبراري وتلال الغاف عائداً على الاستثمار تجاوز 6%، بحسب بيوت.