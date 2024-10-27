زيادة إيجارات أبوظبي مع انتقال المستأجرين للمشاريع الجديدة

تشهد عقود الإيجار الجديدة ارتفاعاً في أبوظبي مع انتقال المستأجرين إلى مبانٍ جديدة بفضل الإمدادات الجديدة المتاحة.

وقال محللو شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي" إن إجمالي التسجيلات في قطاع الإيجار انخفض قليلاً في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، "على الرغم من أن عدد العقود الجديدة ارتفع بنسبة 2 في المائة حيث استمر المستأجرون في تفضيل المشاريع المكتملة حديثًا على المخزون القديم، وهو ما يفسر على الأرجح الانخفاض في تسجيل التجديد".