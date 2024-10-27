زيادة إيجارات أبوظبي مع انتقال المستأجرين للمشاريع الجديدة
تشهد عقود الإيجار الجديدة ارتفاعاً في أبوظبي مع انتقال المستأجرين إلى مبانٍ جديدة بفضل الإمدادات الجديدة المتاحة.
وقال محللو شركة الاستشارات العقارية "سي بي آر إي" إن إجمالي التسجيلات في قطاع الإيجار انخفض قليلاً في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالعام السابق، "على الرغم من أن عدد العقود الجديدة ارتفع بنسبة 2 في المائة حيث استمر المستأجرون في تفضيل المشاريع المكتملة حديثًا على المخزون القديم، وهو ما يفسر على الأرجح الانخفاض في تسجيل التجديد".
وتشهد أبوظبي، كغيرها من الإمارات، تدفقاً قوياً للسكان الجدد، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات، وبلغ عدد سكان العاصمة الإماراتية 3.8 مليون نسمة هذا العام، ما يجعلها المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الدولة.
وبحسب شركة "كوشمان آند ويكفيلد كور"، أصبحت مناطق مثل جزيرة ياس أكثر جاذبية للمستأجرين، مما يؤدي إلى زيادات الإيجار، في حين تقود المجتمعات الفاخرة الراسخة مثل جزيرة السعديات نمو سوق الإيجار.
وارتفعت إيجارات الشقق في عاصمة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، بينما نمت إيجارات الفلل بنسبة 4% خلال هذه الفترة، بحسب شركة سي بي آر إي.
وبعد إطلاق عدد كبير من المشاريع، سيتم إطلاق خط أنابيب جديد في السنوات القادمة، مما سيخفف الضغط على الإيجارات.
وقال محللون في شركة سي بي ار اي: "مع تسجيل عدد كبير من عمليات الإطلاق الجديدة للمشاريع قيد الإنشاء خلال الأشهر التسعة حتى سبتمبر، وخاصة في مواقع مثل جزيرة ياس وجزيرة الحديريات وجزيرة رامهام وجزيرة السعديات، يستمر خط أنابيب التطوير في الزيادة، مع ارتفاع حاد في عمليات التسليم السنوية من عام 2025 إلى عام 2027، حيث يبدأ نشاط التطوير المتزايد خلال جائحة كوفيد-19 في الانعكاس على السوق".
المستخدمون النهائيون في تزايد
وبحسب شركة كوشمان آند ويكفيلد كور، تم تسليم إجمالي 2,431 وحدة، بما في ذلك 1,315 شقة في شاطئ الراحة وجزيرة المارية ومدينة مصدر، بالإضافة إلى 1,116 فيلا في جزيرة الجبيل وجزيرة ياس ومحمية السعديات. ومن المتوقع تسليم 1,950 وحدة إضافية في وقت لاحق من هذا العام، ليصل إجمالي الوحدات لعام 2024 إلى حوالي 4,300 وحدة، ومن المتوقع تسليم غالبية الوحدات القادمة في جزيرة الريم وجزيرة ياس.
على الرغم من أن المعاملات على الخريطة لا تزال تشكل نسبة كبيرة من إجمالي حجم المعاملات في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن الطلب على العقارات القائمة قد تغير في عام 2024.
أظهرت بيانات Cushman & Wakefield Core أن معاملات العقارات الجاهزة زادت بنسبة 54 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس حصة متزايدة من المشترين النهائيين الذين يسعون إلى الحصول على منازل جاهزة للسكن.
من ناحية أخرى، شهدت معاملات البيع على الخريطة انخفاضًا بنسبة 19% حتى تاريخه في عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويرجع ذلك إلى الإطلاق المحدود للمشاريع الجديدة وانخفاض أحجام الإطلاق.