ربيحة حليمي..تحديات النجاح في مدينة الأحلام دبي

تتسم كل تفاعلات ربيحة حليمي بالوعي والثقة. حيث قالت في المقابلة: "يمكنك أن تأتي إلى منزلي وسأبيع لك شقتك. لكنني سأشرح لك كل شيء، كما سأقدم لك نصائح مهمة لتضعها في عين الاعتبار". كما أنها تتمتع بميزة القرب من العملاء، حيث تجسد النهج التجريبي الذي يركز على الخبرة العملية. وأضافت: "أعرف من خلال تجربتي كل ما هو جيد وما هو سيء. لذا، فأنا جديرة بالثقة."