ربيحة حليمي..تحديات النجاح في مدينة الأحلام دبي
في مقابلة بودكاست مع "آداما ماكالو"، أعربت "ربيحة حليمي"، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة "آر إتش لكجري بروبرتيز" (RH Luxury Properties)، عن انبهارها الكبير بمدينة دبي التي اكتشفتها خلال مرحلة تحولها الكبرى. وقالت: "كنت أزور دبي مرة واحدة على الأقل سنوياً، وفي كل مرة كنت أعود، أجد المدينة قد تطورت بشكل كبير، من ناطحات سحاب جديدة إلى تحسن ملحوظ في البنية التحتية."
وألهمها هذا التحول الديناميكي لدخول السوق العقارية المحلية. ومع مرور الوقت، لم يقتصر نجاحها على تملك العقارات فقط، بل تمكنت من بناء شبكة قوية من العملاء الراغبين في استثمار الفرص العقارية في دبي. ومع ذلك، واجهت تحدياً كبيراً تمثل في حاجز اللغة الذي كان يعيق عملية التسويق.
ومن هنا جاءت فكرة تأسيس شركة "آر اتش لكجري بروبرتيز" (RH Luxury Properties)، التي أنشأتها ربيحة حليمي لحل هذه المشكلة. وأوضحت:"كان هدفي هو فتح الأبواب أمام مجتمع المتحدثين بالفرنسية لاكتشاف دبي، وتسهيل وصولهم إلى الفرص العقارية هنا بشكل فعّال."
"هل من السهل أن تكوني رئيسة تنفيذية؟" سؤال يتكرر كثيراً، خاصة عندما يتعلق الأمر بقيادات نسائية قوية مثل ربيحة حليمي. وبالرغم من هذا، فإنها تعترف بأن الوصول إلى النجاح كرئيس تنفيذي ليس أمراً بسيطاً، بل هو طريق مليء بالتحديات والصعوبات.
قالت ربيحة بوضوح: "ليس من السهل أن تكوني رئيسة تنفيذية. لا يُسمح لك بأن تكوني مريضة، ولا يُسمح لك بأن تكوني متعبة. ليس لديك حتى دقيقة واحدة للراحة". خلال البودكاست، تخلت عن تحفظها المعتاد، كاشفة عن جانبها الإنساني الملهم. وأوضحت أن تحقيق التوازن بين مسؤوليات الأمومة وطموحاتها المهنية كان تحدياً كبيراً، ولم يكن بالأمر السهل على الإطلاق.
ومع ذلك، لا يزال تصميم حليمي قوياً وثابتاً. وأضافت: "عندما تعمل وتحب ما تفعله، فإن الأمر يستحق كل ذلك الجهد". وأشارت إلى أن الجمع بين دورها كرئيسة تنفيذية وأم ليس بالأمر السهل، لكن أصبح بإمكانها التوفيق بينهما بفضل التكنولوجيا الحديثة. من خلال الإنترنت، تمكنت من التوفيق بين مهامها المتعددة، مما يضمن أن تحظى كل من أسرتها وعملائها بأقصى درجات الاهتمام والرعاية.
تتسم كل تفاعلات ربيحة حليمي بالوعي والثقة. حيث قالت في المقابلة: "يمكنك أن تأتي إلى منزلي وسأبيع لك شقتك. لكنني سأشرح لك كل شيء، كما سأقدم لك نصائح مهمة لتضعها في عين الاعتبار". كما أنها تتمتع بميزة القرب من العملاء، حيث تجسد النهج التجريبي الذي يركز على الخبرة العملية. وأضافت: "أعرف من خلال تجربتي كل ما هو جيد وما هو سيء. لذا، فأنا جديرة بالثقة."
وتؤمن ربيحة حليمي إيماناً قوياً بأن الاستثمار في دبي يفتح أمام الأفراد أبواباً نحو أسلوب حياة آمن ومرضٍ. حيث ذكرت: "تجربة العيش في دبي تحمل في طياتها العديد من الفوائد، مثل الأمان وتوفير كل ما يحتاجه أطفالك". كما أنها تسهم في تعزيز الشعور بالطمأنينة من خلال تبسيط عملية شراء العقارات، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في هذا القطاع.