"راديسون" تعزز وجودها في المنطقة بـ30 فندقاً جديداً

وقعت الشركة الفندقية اتفاقيات مع شركاء في الأحساء وحائل والمدينة المنورة وفندق ثالث لمجموعة راديسون في الرياض. ومع 29 فندقاً قيد التشغيل و 17 فندقاً قيد التطوير، تعمل الشركة بنشاط لتحقيق هدفها المتمثل في تشغيل 100 فندق في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، مما يجعلها عنصراً رئيسياً في قطاع السياحة والضيافة المتنامي في المملكة مع المساهمة في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل. وسيتم الإعلان عن المزيد من التوقيعات والافتتاحات قريباً في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.