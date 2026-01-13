رأس الخيمة تعزز جاذبيتها السياحية باستثمارات مليارية.. وجزيرة المرجان تقود المشهد

أفادت تقارير المشروع بأن الأعمال انتقلت حالياً إلى مرحلة وضع الأساسات بعد الانتهاء من تجهيز الموقع (أعمال التمكين). ويمتد المشروع على مساحة بنائية إجمالية تقدر بـ 1.2 مليون قدم مربعة، ومن المتوقع أن تستمر أعمال الأساسات حتى أبريل 2026، على أن يتم تسليم المشروع بالكامل وبدء التشغيل في عام 2028.