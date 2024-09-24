دراسة: ارتفاع الإيجارات يعزز دخل مالكي العقارات في دبي

وفي هذا السياق، قال "ريتشارد وايند"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيترهومز": "عندما وصلت لأول مرة إلى دبي، كنت أنظر إليها كما ينظر إليها الكثيرون على أنها تجربة قصيرة الأمد. مكان للعمل والعيش لمدة عامين أو ثلاثة، وسنرحل منها عاجلاً أم آجلاً. يبدو من خلال هذا الاستطلاع أن الغالبية العظمى من السكان، بما فيهم عائلتي، لم يعودوا يتبنوا هذا الرأي".