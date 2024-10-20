دبي: نقص الفلل بسبب تدفق الأثرياء وزيادة الطلب

وأظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2024 لشركة Allsopp & Allsopp أن مبيعات الفلل والمنازل شكلت 20% من حجم معاملات البيع وبلغت 42% من إجمالي قيمة مبيعات السوق، مع استمرار الطلب في التفوق على العرض في جميع المجتمعات السكنية. وبالتالي، فإن الخلل بين الطلب والعرض قد يشير إلى زيادات محتملة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.