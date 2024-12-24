دبي: نقص الشقق الفاخرة يرفع أسعار الإيجارات بشكل حاد
يواجه سوق العقارات في دبي نقصاً في الشقق الفاخرة، وفقاً لخبراء العقارات، ممّا أدى إلى ارتفاع تكاليف إيجار هذه الشقق الجاهزة بشكل كبير.
وقال "فلاديمير ميناييف"، المتخصص في العقارات الفاخرة في شركة "متروبوليتان بريميوم بروبرتيز": "ليس لدينا العديد من مشاريع الشقق الفاخرة الجاهزة في الوقت الحالي. لدينا أربعة أو خمسة خيارات فاخرة حقاً في السوق. لذلك عندما ينتقل الأفراد ذوو الثروات الكبيرة إلى الإمارة، يختار العديد منهم الاستئجار مؤقتاً بينما يبحثون عن المنطقة التي تناسبهم بشكل أفضل. ونظراً لصعوبة العثور على هذه العقارات، فإن الأسعار مرتفعة أيضاً".
ومن الأمثلة البارزة على هذا الاتجاه المتنامي صفقة إيجار أُبرمت مؤخراً لأسرة أوروبية من أصحاب الثروات الطائلة، حيث دفعت 4.4 مليون درهم إماراتي مقابل شقة بنتهاوس مساحتها 10 آلاف قدم مربعة في منتجع "رويال أتلانتس" في نخلة جميرا. ويُعتقد أن هذه أكبر اتفاقية إيجار لوحدة واحدة في تاريخ دبي. وقد نالت شقة البنتهاوس، التي تضم أربع غرف نوم، ومكتبة، وغرفة تمارين رياضية، والمفروشة بالكامل، إعجاب المستأجرين بفضل وسائل الراحة الراقية وخدمات الكونسيرج الفندقية وجاهزيتها للتسليم الفوري.
وسلّط "روهيت باتشاني"، المؤسس المشارك لشركة "ميرلين" العقارية، الضوء على التعريف المتطور للرفاهية، قائلاً: "لقد توسع مفهوم "الرفاهية" أيضاً إلى ما هو أبعد من معانيه التقليدية"، وأضاف: "اليوم، لم يعد الأمر يتعلق بالثراء فحسب. بل يتعلق أيضاً بأسلوب الحياة، والاتصالات، ووسائل الراحة، والشعور القوي بالهوية. إن تدفق الأثرياء إلى البلاد يزيد من تنويع السوق".
"الخيارات محدودة"
وقال "جيف راجو كوروفيلا"، الرئيس التنفيذي لشركة "مانيفست" العقارية، إن سوق العقارات واجه صعوبات في مواكبة الطلب. وأضاف: "مع تدفق الأثرياء إلى دبي في السنوات الأخيرة، ازدادت الحاجة إلى الشقق الفاخرة. لقد تجاوز الطلب العرض. ويطلب المشترون عقارات في مواقع محددة ذات تفرد معماري ووسائل راحة عالية الجودة. ورغم أن كبار المطورين أطلقوا بعض المشاريع الفريدة في عام 2024، إلا أنهم لم يتمكنوا من مواكبة الطلب".
وأضاف أن العقارات الفاخرة قيد الإنشاء "تُباع خلال ساعات قليلة" من إطلاقها وأن هذه العقارات "تُباع في السوق الثانوية بأسعار أعلى".
وقال "فلاديمير" إن أحد أسباب الطلب هو ندرة عرض العقارات الفاخرة للإيجار. وأضاف: "الناس لا يستأجرون العقارات الفاخرة عادة، بل يشترونها ثم يبيعونها. لذا لا توجد خيارات كثيرة متاحة. إذا كنت تبحث عن فيلات، فسيكون من الأسهل العثور عليها، ولكن في فئة شقق البنتهاوس، تكون الخيارات محدودة للغاية".
وأضاف "جيف" أن العائدات على مثل هذه العقارات كانت مرتفعة للغاية أيضاً. وقال: "لا يزال قطاع العقارات الفاخرة يتمتع بعائد إيجاري يتراوح بين 5 و7 في المائة، وهو ما يجذب مستثمرين جدد للاستثمار في مناطق راسخة مثل نخلة جميرا، ووسط المدينة، والخليج التجاري. في السنوات الأخيرة، هيمن اتجاه جديد على سوق العقارات الفاخرة في دبي - المساكن ذات العلامات التجارية. أصبحت هذه أيضاً واحدة من أكثر القطاعات المرغوبة في العقارات الفاخرة في دبي".