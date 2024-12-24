دبي: نقص الشقق الفاخرة يرفع أسعار الإيجارات بشكل حاد

وأضاف "جيف" أن العائدات على مثل هذه العقارات كانت مرتفعة للغاية أيضاً. وقال: "لا يزال قطاع العقارات الفاخرة يتمتع بعائد إيجاري يتراوح بين 5 و7 في المائة، وهو ما يجذب مستثمرين جدد للاستثمار في مناطق راسخة مثل نخلة جميرا، ووسط المدينة، والخليج التجاري. في السنوات الأخيرة، هيمن اتجاه جديد على سوق العقارات الفاخرة في دبي - المساكن ذات العلامات التجارية. أصبحت هذه أيضاً واحدة من أكثر القطاعات المرغوبة في العقارات الفاخرة في دبي".