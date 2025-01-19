دبي: مشترو العقارات يفضلون مناطق الاتصال السلس بمراكز النقل
يؤثر الخط الأزرق لمترو دبي ومشاريع البنية التحتية للطرق الحكومية الأخرى على مشتري العقارات، حيث تجعل هذه التطورات أصولهم أكثر جاذبية. ويقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة إن المشترين يأخذون أيضًا في الاعتبار تدفق حركة المرور السلس وسهولة الوصول إلى الشرايين الرئيسية عند اختيار الموقع.
ونتيجة للتدفق الهائل للسكان الجدد إلى الإمارة، هناك طلب متزايد على العقارات للشراء والإيجار، فضلاً عن زيادة عدد المركبات على الطرق.
وأظهرت بيانات شركة سالك المشغلة لبوابات الرسوم المرورية أن عدد المركبات المسجلة زاد بنسبة 8.7% على أساس سنوي إلى 4.3 مليون مركبة بسبب النمو الاقتصادي الكلي للمدينة. وتستثمر الحكومة مليارات الدراهم في تطوير البنية الأساسية لتسهيل تدفق حركة المرور في المدينة.
وقال "رامجي آير"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أكيوب" للتطوير العقاري لصحيفة خليج تايمز: "أصبح مشتري العقارات أكثر تمييزاً عندما يتعلق الأمر بإمكانية الوصول إلى منازلهم فيما يتعلق بأماكن عملهم. ومع تزايد الازدحام المروري، أصبحت خيارات النقل الفعّالة أولوية للمشترين . والمواقع التي توفر وصولاً سلسًا إلى مراكز النقل الرئيسية، مثل مترو دبي وشبكات الطرق المصممة جيدًا، جذابة بشكل خاص".
وأضاف آير: "نرى أن المستثمرين يتجهون نحو المناطق التي تعمل فيها المبادرات الحكومية على تعزيز البنية التحتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز شبكة الطرق. إن تحسين تدفق حركة المرور والاتصال لا يعزز جودة الحياة فحسب، بل يرفع أيضاً من قيمة العقارات، مما يجعل هذه المناطق أهدافًا رئيسية للاستثمار. يريد الناس التأكد من أنهم يستثمرون في مجتمعات ذات مستقبل واعد".
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، فإن سكان دبي سيخسرون ما يصل إلى 35 ساعة بسبب الازدحام المروري في عام 2024، مما دفع السكان إلى البحث عن مجتمعات يكون فيها تدفق المرور سلسًا.
وقال جورج "زاركا"، المدير التنفيذي للمبيعات في شركة "يونيستيت" للتطوير العقاري، إن الموقع مهم لأن بعض السكان يجدون صعوبة في الوصول إلى منازلهم ومكاتبهم في الوقت المحدد بسبب حركة المرور.
وأضاف: "عندما يشتري الناس عقاراً، فإنهم يفكرون في تخطيط دبي، حيث يوجد مترو دبي بخطوطه الأزرق والبرتقالي والأحمر... وعندما تختار منطقة للعيش فيها، فإنك تحافظ على مقدار الوقت الذي سأحتاجه للوصول إلى العمل".
مناطق يسهل الوصول إليها
وقال زاركا إن الناس يفضلون واحة دبي للسيليكون لأنها يمكن الوصول إليها بسهولة من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات.
وأشار إلى أن واحة دبي للسيليكون أصبحت من أكثر المناطق المفضلة على طول شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات بسبب اتصالها بالخط الأزرق، وقال: "واحة دبي للسيليكون هي الخليج التجاري الجديد ولكن في مساحة مختلفة عن الخليج التجاري نفسه".
وأشار رامجي آير من شركة أكيوب للتطوير العقاري إلى أن دبي هيلز استيت، وجميرا فيليج سيركل، وبرشا ساوث، ومدينة دبي الرياضية، هي بعض المناطق التي توفر سهولة الاتصال ومرافق النقل للمقيمين والزوار، ما يجعل الدخول والخروج إلى هذه المناطق سلسًا وسريعًا.