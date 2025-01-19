دبي: مشترو العقارات يفضلون مناطق الاتصال السلس بمراكز النقل

وأضاف آير: "نرى أن المستثمرين يتجهون نحو المناطق التي تعمل فيها المبادرات الحكومية على تعزيز البنية التحتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز شبكة الطرق. إن تحسين تدفق حركة المرور والاتصال لا يعزز جودة الحياة فحسب، بل يرفع أيضاً من قيمة العقارات، مما يجعل هذه المناطق أهدافًا رئيسية للاستثمار. يريد الناس التأكد من أنهم يستثمرون في مجتمعات ذات مستقبل واعد".