دبي: مستثمرون في صدمة..إلغاء مشروع عقاري بعد 19 عاماً من الانتظار

"مع وجود أمل ضئيل في استعادة أموالنا، قبلنا العرض وحصلنا على الوحدة 711 مع موقف سيارات في المبنى F3 في ليلي في مايو 2018. لسوء الحظ، لم يكن هناك تقدم في هذا المشروع أيضًا. منذ ذلك الحين، كنت على اتصال منتظم مع Xanadu Properties، أولاً عبر الهاتف أثناء وجودي في دبي ثم عبر البريد الإلكتروني بعد انتقالي إلى الولايات المتحدة في عام 2021. كانت ردودهم هي نفسها دائمًا، مشيرين إلى التأخير في الحصول على Oqood بسبب مشاكل مع السلطات."