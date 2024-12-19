دبي: مستثمرون في صدمة..إلغاء مشروع عقاري بعد 19 عاماً من الانتظار
أصبح مئات من مشتري العقارات في حاجة ماسة إلى إجابات، ويواجهون مستقبلاً غير مؤكد ويخشون خسارة استثماراتهم بعد أن تم مؤخراً تصنيف مشروع - تم إطلاقه لأول مرة قبل 19 عاماً في عام 2005 - على أنه "قيد الإلغاء" من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
منذ 17 عامًا، يتوق "بيبهو"، المقيم في دبي، إلى رؤية منزل أحلامه في منطقة "ليلي زون" في موقع "دبي لاجون" في مجمع دبي للاستثمار. وقد استثمر في العقار في عام 2007، وما زال حتى يومنا هذا يحاول الحصول على توضيحات حول حالة البناء في الموقع المهجور الآن.
بيبهو هو واحد من 111 مشترياً على الأقل ينتظرون بفارغ الصبر اكتمال المشروع، على أمل تسليمه بنجاح أو استرداد استثماره.
وأطلقت شركة شون العقارية مشروع دبي لاجون الذي يتألف من 53 مبنى متوسط الارتفاع يضم 4166 وحدة سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق المكونة من أربع غرف نوم. وذكرت التقارير الأولية أن المطورين كانوا من بين أوائل من عرضوا تاريخاً مضموناً للانتهاء من المشروع - مع فرض عقوبات مالية لصالح أصحاب المنازل الجدد إذا لم يتم الوفاء بهذا الموعد.
في مارس 2006، أُعلن أن المرحلة الأولى من المشروع بيعت بالكامل بعد 54 يوماً فقط من إطلاقه. وكان من المقرر الانتهاء من بناء المرحلة الأولى بحلول سبتمبر 2007 وتسليمها بحلول عام 2008.
ومع ذلك، واجه المشروع متعدد الاستخدامات سلسلة من التحديات، بسبب الصعوبات المالية والنزاعات بين أصحاب المصلحة، مما أدى في نهاية المطاف إلى فشله في الوفاء بالموعد النهائي.
مشاكل المستثمرين
لسنوات، تُرك مئات المستثمرين في الظلام، ولم يتلقوا أي تحديثات بشأن حالة عقاراتهم من المطور. في عام 2017، تدخلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، على أمل إيجاد حل للمستثمرين. ثم تم تسليم مشروع ليلي زون إلى شركة "زانادو" للتطوير العقاري لإكماله. ومع ذلك، سرعان ما أدرك المستثمرون أن تأكيدات زانادو لإكمال المشروع في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام لم تكن كذلك.
وكانت "هيذر كوبلاند" تحلم بامتلاك منزل في دبي منذ 16 عاماً، لكنها غادرت الإمارة في يونيو 2023 دون تحقيق هذا الطموح.
وقال المواطنة البريطانية: "اشتريت شقة بغرفة نوم واحدة في المنطقة 3، 704 ليلي، باعتباري مشتريًا ثانيًا في سبتمبر 2007، ودفعت 584250 درهمًا إماراتيًا بالإضافة إلى 10 آلاف درهم رسوم موقف سيارات لشركة شون العقارية. وعندما توقف البناء، تولت شركة زانادو للتطوير العقاري المهمة، ووعدت بإكمال المشروع خلال 2-3 سنوات".
"لقد تم تشجيع المستثمرين على سداد الرصيد المتبقي من خطة الدفع ورسوم موقف السيارات للمساعدة في تسريع استكمال المشروع، وهو ما قمنا به بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، تم دفع قيمة عقد الإيجار الخاص بي إلى شركة Xanadu، على الرغم من أنني لست متأكدة مما إذا كانوا قد سجلوا ودفعوا إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي"، أوضحت هيذر.
"نحن نفقد الأمل، ونخشى أن الأموال [قد نفدت]، وهناك مخاوف من أن المباني، التي تعرضت للعوامل الجوية لأكثر من 10 سنوات، قد لا تكون مجدية مالياً للمستثمرين المحتملين لإكمالها".
وقال بيبهو: "تم الانتهاء من بناء D20 في منطقة ليلي زون، ودفع العديد من المستثمرين المبلغ الكامل لوحداتهم. لسنوات، أخبرتنا شركة زانادو أن عدم وجود طريق وصول مناسب يؤخر التسليم. لقد ذهبنا ذهابًا وإيابًا، وكنا في حالة صدمة تامة عندما رأينا لأول مرة أن المشروع قد تم إلغاؤه".
وقال المغترب الهندي البالغ من العمر 54 عاماً، والذي جاء إلى الإمارات في عام 1998، إنه دفع 75% من قيمة العقار مقابل شقته المكونة من غرفة نوم واحدة. وأضاف: "لقد انتظرت منزلي لفترة طويلة، ولكنني فقدت الأمل الآن في استعادة أموالي، خاصة أنني لا أملك اتفاقية البيع والشراء أو عقود".
"لقد صدمت من احتمال فقدان كل شيء بعد 17 عامًا من الانتظار الطويل والمؤلم. من سيكون مسؤولاً عن كل هذا؟"
لا توجد إجابات
كانت بحيرة دبي، التي تغطي مساحة 5.7 مليون قدم مربع وتنقسم إلى مناطق، واحدة من العديد من مشاريع التطوير العقاري التي تأثرت بالأزمة المالية في عام 2008.
تم تحديث حالة المشروع على تطبيق Dubai Rest في البداية إلى "ملغى" في 6 أكتوبر. ومع سعي المستثمرين جاهدين لفهم العواقب، تم تغيير الحالة لاحقًا إلى "قيد الإلغاء" في 22 أكتوبر . [ما الفرق بين إدراج المشروع على أنه "ملغى" مقابل "قيد الإلغاء؟ اقرأ شرحنا هنا. ]
وفي وقت نشر هذا التقرير، لا تزال صحيفة خليج تايمز تنتظر رداً من دائرة الأراضي والأملاك بعد طلبات متكررة للحصول على توضيحات بشأن حالة المشروع.
وفي الوقت نفسه، لم يتم الرد على المكالمات التي تم إجراؤها لممثلي شركة زانادو. حتى أن أحد الممثلين نفى العمل مع المطور على الرغم من الإشارة الواضحة إلى تفاعله مع المستثمرين. وقد قوبلت أسئلة صحيفة خليج تايمز برفض توضيح سبب الإلغاء أو تحديد المسؤول عن سداد الأموال للأفراد المتضررين. كما عادت رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى عنوان خدمة العملاء المدرج على الموقع الإلكتروني، على الرغم من المحاولات المتكررة.
ماذا عن استرداد الأموال؟
في مايو 2015، اشترى هاني غاندي شقة (A19b) من شركة شون العقارية، مع وعود بإكمال المشروع بحلول ديسمبر 2017. دفع المقيم الهولندي 90% مقدمًا وسجل العقار لدى دائرة الأراضي والأملاك في عام 2016. ومع ذلك، بعد العديد من المتابعات، علم أن المشروع قد تم نقله إلى زانادو، مما ضمن اكتماله بحلول ديسمبر 2020.
في عام 2018، طلبت شركة Xanadu النسبة المتبقية البالغة 10%، ووعدت مرة أخرى بإكمال المشروع بحلول عام 2020. ولكن بعد الدفع، توقف التقدم، وألقت شركة Xanadu باللوم على جهات أخرى. في 6 أكتوبر 2024، اكتشف هاني عبر تطبيق DLD أن مشروع Lily قد تم إلغاؤه رسميًا.
"لقد أجريت مكالمات محمومة، راغبًا في معرفة ما سيحدث بعد ذلك. اقترح علي أحد مسؤولي مركز الاتصال التابع لدائرة الأراضي والأملاك أن أبدأ عملية استرداد الأموال، وسوف تبدأ لجنة قضائية قريبًا في الاستماع إلى القضية. وقد تقدمت منذ ذلك الحين بطلب استرداد الأموال.
"بعد ذلك بقليل، لاحظنا أن مشروع ليلي مصنف "قيد الإلغاء". وبعد بعض المكالمات، علمت أن محاكم دبي أوقفت الوحدات التابعة لشركة شون العقارية. وأوضح ممثل دائرة الأراضي والأملاك أن المشروع ينتظر قرارًا من المحكمة، مع احتمالين: إما نقل المشروع إلى مطور آخر، أو حصول المستثمرين على استرداد أموالهم. ومع ذلك، إذا ظل المشروع "قيد الإلغاء"، فلا يمكن المضي قدمًا في عملية استرداد الأموال"، اختتم هاني.
عمران علي جمعة، مستثمر إماراتي يبلغ من العمر 30 عامًا، غير سعيد بتوقف المشروع. في عام 2018، اشترى المستثمر الشاب شقة استوديو من بائع ودفع المبلغ الإجمالي نقدًا، على أمل تأمين مستقبله.
والآن يندم على هذا القرار. "لم أقم بالبحث، ولكنني أعتقد أنه كان من غير الواجب السماح لهم ببيع أي وحدة في ظل هذه الظروف. قد تبدو الأموال التي دفعناها آنذاك أقل مقارنة بالقيم الحالية، ولكنها كانت أموالنا التي كسبناها بشق الأنفس".
وفي محاولة للحصول على إجابات، زار عمران مكتب دائرة الأراضي والأملاك عدة مرات، لكنه لم يجد أي حل. وقال: "للأسف، لا أحد لديه حل، ولم يتم فعل أي شيء. وإذا لم يتم التوصل إلى حل خلال عشرين عامًا، فأنا أشك في أن أي شيء سيتغير في المستقبل. لقد استثمر بعض الناس مدخرات حياتهم، والبعض الآخر يقترب من سن التقاعد - وهذا ما كان ينبغي ألا يحدث لهم. وللمستثمرين الحق في معرفة ما يحدث".
ولكن عمران لم يتوقف عن الاستثمار في مشاريع أخرى لمطورين موثوقين وذوي سمعة طيبة، فقد استثمر في ثلاثة مشاريع أخرى، والتي سيتم الانتهاء منها خلال سنوات قليلة.
"محبط للغاية"
ومن بين هؤلاء الذين حلموا بشراء عقار والانتقال إلى دبي أحمد حاشي الذي خطط لبناء مستقبل في الإمارات مع عائلته. وقال: "للأسف، هذه التجربة لم تسبب لنا ضائقة مالية فحسب، بل حطمت آمالنا أيضاً".
في عام 2005، اشترى أحمد، الذي يعيش في زامبيا، شقة مكونة من غرفتي نوم في مشروع ليلي من خلال وكالة عقارية مرموقة (لم يُكشف عن اسمها) مقابل 750 ألف درهم، دفع منها حتى الآن 375 ألف درهم. وجاءت أموال هذا الشراء من مدخراته الشخصية وقروض من الأصدقاء والعائلة، والتي لا يزال مدينًا بها.
وقال الرجل البالغ من العمر 61 عاماً: "أشعر بإحباط شديد وقلق بشأن استثماري في دبي لاجون. وعلى الرغم من زياراتي العديدة إلى دبي وجهودي لطلب المساعدة من السلطات، لم يتم التوصل إلى أي حل. لقد سافرت إلى دبي أكثر من 10 مرات، وفي كل مرة، أُبلغت أن المشروع يظهر على أنه "أخضر" في النظام. ومع ذلك، لا يزال المشروع غير مكتمل، ولا يزال استثماري معلقاً".
وأضاف: "بينما أتمسك بالأمل في تحقيق العدالة، إلا أنني أشعر بأن وضعي قد تم إهماله".
يقول المستثمرون الذين لا تزال مبانيهم السكنية على مستوى الأرض أو تحته إنهم فقدوا الثقة في المشروع. ومع إلغاء المشروع الآن، فإنهم يطالبون الآن بمعرفة من سيعيد أموالهم.
بالنسبة لألوين فرنانديز، ظل المشروع معلقًا لفترة طويلة لدرجة أنه اضطر إلى إعادة النظر في المستندات لتجديد ذاكرته.
وقال ألوين: "تم نقلنا من مشروع متوقف آخر، وهو مشروع رويال إستيتس في مجمع دبي للاستثمار، إلى دبي لاجون. وفي عام 2015، تم سداد جميع المدفوعات لشركة أريستوكرات مانجمنت، لكن البناء توقف حتى أوائل عام 2018. ثم عرض علينا المطور النقل إلى دبي لاجون، حيث رتبت دائرة الأراضي والأملاك شراكة مع زانادو لتقديم وحدات لنا بنفس السعر".
"مع وجود أمل ضئيل في استعادة أموالنا، قبلنا العرض وحصلنا على الوحدة 711 مع موقف سيارات في المبنى F3 في ليلي في مايو 2018. لسوء الحظ، لم يكن هناك تقدم في هذا المشروع أيضًا. منذ ذلك الحين، كنت على اتصال منتظم مع Xanadu Properties، أولاً عبر الهاتف أثناء وجودي في دبي ثم عبر البريد الإلكتروني بعد انتقالي إلى الولايات المتحدة في عام 2021. كانت ردودهم هي نفسها دائمًا، مشيرين إلى التأخير في الحصول على Oqood بسبب مشاكل مع السلطات."
كانت الشقة مخصصة للاستثمار بالنسبة للرجل البالغ من العمر 47 عامًا وزوجته. "كل ما أريده الآن هو استعادة أموالنا، ولكن نظرًا لأننا نعيش بعيدًا، فنحن لا نعرف كيف نستعيد أموالنا".