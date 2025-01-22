دبي: سوق العقارات يبلغ ذروته في 2025
تقترب دورة العقارات في دبي من ذروتها، ومن المرجّح أن تستقرّ الأسعار في بعض القطاعات هذا العام، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية فاليوسترات. ومع ذلك، يتوقّع العديد من المسؤولين التنفيذيّين في الصّناعة أن يحافظ سوق العقارات على نموّ جيّد في عام 2025 بسبب الطلب المستدام والفجوة بين العرض والطلب.
وقالت شركة الاستشارات العقاريّة "فاليوسترات" في تقريرها السنوي: "مع اقتراب دورة العقارات في دبي من ذروتها، يُنصح المستثمِرون بمتابعة اتّجاهات السوق عن كثب، وخاصة في مواقع الفلل الراقية". وتوقعت أن تشهد الفلل الأكبر حجماً في المواقع الرئيسية نمواً أبطأ في أسعار المبيعات، مع استقرار محتمل للأسعار في النصف الثاني من عام 2025.
وفي المستقبل، تتوقع شركة فاليوسترات أن يحافظ سوق العقارات السكنية في دبي على مساره التصاعدي في عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ، بدعم من النمو الاقتصادي، وارتفاع الطلب، والمعنويات الإيجابية، وزيادة نضج السوق.
وقالت الشركة الاستشارية في تقريرها السنوي: "من المتوقع أن يتباطأ نمو السّوق الإجمالي، مع زيادة قيم رأس المال بنسبة 5-10 في المئة خلال العام، مما يعكس أداءً أكثر هدوءاً مقارنةً بعام 2024".
وقال عبدالله العجاجي، المدير الإداري لشركة "دريفن" العقارية، أنّ الطلب المستدام على العقارات الفاخرة والعقارات قيد الإنشاء والذي شهدناه العام الماضي سيستمر حتّى عام 2025. وأضاف: "يشير الاهتمام المتزايد بالعقارات قيد الإنشاء إلى ثقة المستثمرين القوية في التطورات المستقبلية".
وأضاف "مارك ريتشاردز"، الرّئيس التنفيذيّ لشركة "ذا نتوورك"، أن سوق العقارات في دبي مهيّأ لأداء قويّ في عام 2025، مدفوعاً بالطلب المستدام والعرض المحدود في القطاعات الرئيسية.
ارتفاع الطلب على العقارات الجاهزة
وأضافت شركة فاليوسترات أن الطلب على العقارات الجاهزة للسكن ارتفع في عام 2024 حيث تحول المزيد من المستأجرين إلى الملكية بسبب ارتفاع الإيجارات فضلاً عن انخفاض أسعار الرّهن العقاري.
كما شهد الطلب على الوحدات السكنية بأسعار معقولة نمواً في العام الماضي، حيث أدت الزّيادات المستمرّة في الأسعار إلى جعل العقارات بعيدة عن متناول بعض السكان والمستثمرين، مع استمرار هيمنة المبيعات على الخريطة على السوق.
وقال حيدر طعيمة، مدير ورئيس أبحاث العقارات في فاليوسترات: "ارتفعت مبيعات المساكن الجاهزة للسكن بنسبة 12.3 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات ما قبل الإنشاء بنسبة 76.4 في المئة مقارنة بعام 2023... وظهر تحوّل واضح نحو الشقق بأسعار معقولة، حيث تضمّنت اثنتان من كلّ خمس مبيعات جاهزة وحدات بسعر أقل من مليون درهم. وقد كان هذا الاتّجاه مدفوعاً باختيار المستأجرين أن يصبحوا مالكي منازل، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية في النصف الأخير من العام".
من جهته أوضح عبد الله العجاجي، أن الإسكان بأسعار معقولة شهد طلباً متزايداً مع استمرار ارتفاع الإيجارات في عام 2024.
حيث يشرح بالقول: "كما شهدنا تحولاً ملحوظاً نحو الوحدات الأصغر حجماً، وهو ما كان سمة مميزة للسوق. وقد لاحظنا استمرار الطلب في سوق العقارات الفاخرة والعقارات الجاهزة، وهي الاتّجاهات التي نعتقد أنها ستستمرّ حتّى عام 2025. ويشير الاهتمام المتزايد بالعقارات الجاهزة إلى ثقة المستثمرين القوية في التطورات المستقبلية، وهي علامة إيجابية للسوق في العام المقبل".
وأضاف أن أسعار إيجارات الشقق سجّلت بحلول نهاية عام 2024 ضعفي أسعار الفلل، حيث بدأت بعض مجمعات الفلل في الوصول إلى سقوف الأسعار.
وعلاوة على ذلك، دفعت التخفيضات المتعددة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المزيد من السكان إلى التحول إلى التملك وسط انخفاض أسعار الرهن العقاري.