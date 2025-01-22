دبي: سوق العقارات يبلغ ذروته في 2025

وقال حيدر طعيمة، مدير ورئيس أبحاث العقارات في فاليوسترات: "ارتفعت مبيعات المساكن الجاهزة للسكن بنسبة 12.3 في المئة، بينما ارتفعت مبيعات ما قبل الإنشاء بنسبة 76.4 في المئة مقارنة بعام 2023... وظهر تحوّل واضح نحو الشقق بأسعار معقولة، حيث تضمّنت اثنتان من كلّ خمس مبيعات جاهزة وحدات بسعر أقل من مليون درهم. وقد كان هذا الاتّجاه مدفوعاً باختيار المستأجرين أن يصبحوا مالكي منازل، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض بعد ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة الفيدرالية في النصف الأخير من العام".