دبي توسع مؤشر الإيجارات الذكي ليشمل العقارات التجارية

وأضاف: "في أكتوبر الماضي، أعلنا عن استراتيجية العقارات 2033. وبناءً على دراساتنا المنتظمة، وخاصة في سوق الإيجار، رأينا أنه حان الوقت لوضع شيء أكثر دقة بناءً على الحالات التي نراها في نزاع الإيجار. أردنا خفض عدد نزاعات الإيجار بشكل فعال من خلال الحصول على مؤشر سوق دقيق. كان هذا مهمًا بناءً على ردود الفعل من المستأجرين والملاك. يريد الملاك الزيادة، ويريد المستأجرون التناقص، لذلك وصلنا إلى نقطة نعتقد فيها أنه من الأفضل أن يكون لدينا مؤشر يعتمد على الذكاء الاصطناعي".