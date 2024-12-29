دبي تعزز الشفافية بمؤشر الإيجار الذكي في يناير 2025

وبحسب "كوشمان ويكفيلد وكور"، ارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء المدينة بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل الربع الخامس عشر على التوالي من النمو الكبير، حيث تستمر سوق الإيجار في المدينة في أن تصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستأجرين.