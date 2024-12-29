دبي تعزز الشفافية بمؤشر الإيجار الذكي في يناير 2025
أعلنت هيئة تنظيم العقارات في دبي عن إطلاق "مؤشر الإيجار الذكي" الجديد في دبي في يناير 2025.
والمؤشر الجديد من شأنه تنظيم وتطوير قطاع العقارات في دبي، "خاصة في مجال تقييم الإيجارات".
وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن المؤشر من شأنه أن يعزز "الثقة والشفافية بين الملاك والمستأجرين والمستثمرين".
وقالت الهيئة إن المؤشر الجديد سيوفر بيانات دقيقة ومحدثة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين والملاك والمستأجرين.
ويشكل المؤشر معياراً للمستأجرين والملاك وشركات الوساطة العقارية في الإمارة لتقييم وحساب الإيجارات الجديدة، فضلاً عن الإيجارات المجددة في مختلف أنحاء الإمارة. كما تلعب هذه المعدلات دوراً حاسماً في حالة النزاعات بين المستأجرين والملاك.
وتم الإعلان عن آخر تحديث لمؤشر الإيجارات في شهر مارس، عندما تم رفع الأسعار لتتوافق مع أسعار السوق.
وشهدت الإيجارات في دبي ارتفاعاً على مدى السنوات الأربع الماضية، مدفوعة بتدفق السكان والمستثمرين الجدد إلى الإمارة، التي زاد عدد سكانها بأكثر من 100 ألف نسمة هذا العام وحده.
وبحسب "كوشمان ويكفيلد وكور"، ارتفعت الإيجارات في جميع أنحاء المدينة بنسبة 18 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مما يمثل الربع الخامس عشر على التوالي من النمو الكبير، حيث تستمر سوق الإيجار في المدينة في أن تصبح أكثر تكلفة بالنسبة للمستأجرين.
وشهدت إيجارات الفلل بعض الاستقرار، مع زيادة بنسبة 13 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت إيجارات الشقق ارتفاعاً أكثر حدة بنسبة 19 في المائة خلال نفس الفترة.
الطلب على المنازل الجديدة يفوق العرض في الإمارة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الإيجارات في جميع قطاعات المدينة.
وفي الربع الثالث من عام 2024، تم تسليم ما يقرب من 9,157 وحدة سكنية في جميع أنحاء دبي، ليصل العدد في عام 2024 إلى 22,900 وحدة بما في ذلك الشقق والفلل.
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن مؤشر الإيجار الذكي هو "نظام شامل يجمع بين التقنيات المتطورة والخبرة العقارية المتراكمة، بما يضمن خدمة استثنائية تلبي احتياجات جميع المعنيين في السوق".
في أغسطس 2024، أطلق مركز أبوظبي العقاري (ADREC) - الجهة التنظيمية لقطاع العقارات في أبوظبي - أول مؤشر للإيجارات السكنية في العاصمة. صُممت المنصة، التي تخدم كل من المستأجرين والملاك، لزيادة الشفافية وتوفير قيم إيجارية إرشادية ودعم استقرار سوق الإيجار المتنامية في العاصمة.