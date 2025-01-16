دبي: تراجع محتمل في أسعار العقارات بإضافة 72 ألف وحدة سكنية
بعد تحقيق معايير جديدة في عام 2024، يستعد سوق العقارات في دبي للاستقرار مع نمو السكان ودخول أكثر من 72 ألف وحدة سكنية إلى السوق في عام 2025.
ورغم أن ازدياد الأسعار قد يتباطأ، إلا أن الطلب يظل قوياً. وبالإضافة إلى ذلك، قال خبراء العقارات إن إطلاق مؤشر الإيجارات الذكي في عام 2025 من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في تسعير الإيجار.
وسجلت سوق دبي العام الماضي 68.405 معاملات بيع إجمالية، بقيمة معاملات بلغت 423.36 مليار درهم، وهو أعلى رقم في تاريخ المدينة. ويمثل هذا زيادة بنسبة 30% في قيمة المعاملات وارتفاعاً بنسبة 40% في حجم المعاملات مقارنة بالعام السابق، وفقاً لبيانات شركة "بيترهومز".
وقال "لويس هاردينج"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيترهومز": "يؤكد هذا الأداء الرائع على ثقة المستثمرين والطلب القوي، ممّا يعزز مكانة دبي كقائد عالمي في مجال العقارات. وبينما نتأمل عاماً آخر من النمو والتحول المذهلين، أتذكر ما يجعل سوق العقارات في دبي استثنائياً حقاً. الأمر لا يتعلق فقط بناطحات السحاب أو أحجام المعاملات القياسية - بل بالرؤية، والمرونة، والابتكار التي تحدد هذه المدينة. كان عام 2024 عاماً تاريخياً، وبينما نتطلع إلى عام 2025، نظل ملتزمين بتوجيه عملائنا وخلق قيمة دائمة".
وقد برز سوق العقارات قيد الإنشاء على الخارطة كمحرك مهم لهذا النمو، حيث استحوذ على 63% من إجمالي المعاملات، وسجل نمواً مذهلاً بنسبة 66% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ساهم السوق الثانوي أيضاً بشكل إيجابي، حيث سجل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي، ممّا يخدم بشكل فعال المستخدمين النهائيين الذين يبحثون عن خيارات التملك الفوري.
كما وصل قطاع العقارات الفاخرة في السوق إلى مستويات جديدة. ففي عام 2024، ارتفعت المعاملات المتعلقة بالعقارات التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم، بإجمالي 1938 معاملة في السوق الثانوية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63% عن العام السابق.
كانت أغلى فيلا أعيد بيعها هي العقار الذي يبلغ سعره 240.5 مليون درهم إماراتي في جزيرة جميرا باي، في حين كانت أغلى شقة أعيد بيعها هي العقار الذي يبلغ سعره 275 مليون درهم إماراتي في "ذا ون" في نخلة جميرا.
وبالإضافة إلى ذلك، شهد السوق 40 معاملة فائقة الجودة تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، ممّا عزز جاذبية دبي للأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن عقارات مخصصة وأنماط حياة فاخرة.
وقال محللون إن سوق العقارات في دبي، بفضل أدائه المذهل في عام 2024، في وضع جيد لمواصلة النمو والتحول. وأضافوا أنه في ظل التحديات والفرص المستقبلية، يظل السوق وجهة جذابة للمستثمرين ومشتري المنازل الذين يبحثون عن فرص متنوعة في بيئة نابضة بالحياة والديناميكية.
وكتب "مهند الوادية"، الرئيس التنفيذي لشركة "هاربور العقارية": "تحدد خطة دبي الحضرية 2040 إطاراً رؤيوياً يركز على تطوير خمسة محاور حضرية رئيسية: ديرة وبر دبي، ووسط المدينة والخليج التجاري، ودبي مارينا ومساكن شاطئ جميرا، ومركز إكسبو 2020، وواحة دبي للسيليكون. تمثل هذه المناطق النابضة بالحياة قلب النمو الحضري المستقبلي في دبي، والمصممة لاستيعاب عدد سكان متوقع يبلغ 5.8 مليون مقيم دائم، إلى جانب 2.1 مليون من المهنيين والزوار."