دبي: تراجع محتمل في أسعار العقارات بإضافة 72 ألف وحدة سكنية

وقال "لويس هاردينج"، الرئيس التنفيذي لشركة "بيترهومز": "يؤكد هذا الأداء الرائع على ثقة المستثمرين والطلب القوي، ممّا يعزز مكانة دبي كقائد عالمي في مجال العقارات. وبينما نتأمل عاماً آخر من النمو والتحول المذهلين، أتذكر ما يجعل سوق العقارات في دبي استثنائياً حقاً. الأمر لا يتعلق فقط بناطحات السحاب أو أحجام المعاملات القياسية - بل بالرؤية، والمرونة، والابتكار التي تحدد هذه المدينة. كان عام 2024 عاماً تاريخياً، وبينما نتطلع إلى عام 2025، نظل ملتزمين بتوجيه عملائنا وخلق قيمة دائمة".