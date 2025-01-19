دبي تتيح تحويل العقارات في شارع الشيخ زايد والجداف إلى التملك الحر
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه أصبح بإمكان ملاك العقارات الخاصة في شارع الشيخ زايد (من دوار مركز التجارة إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف تحويل عقاراتهم إلى التملك الحر.
وأصبح تحويل ملكية العقار متاحاً لجميع الجنسيات، حيث يبلغ إجمالي الأراضي المؤهلة للتحويل إلى ملكية حرة 457 قطعة أرض: 128 قطعة أرض على طول شارع الشيخ زايد و329 قطعة أرض في الجداف.
خطوات تحويل الملكية
ويستطيع مالكو الأراضي المشمولة بالنقل التأكد أولاً من إمكانية الاستفادة منها عبر تطبيق «دبي ريست»، حيث يتطلب النقل تقديم طلب إلى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم وتثمين الأرض.
وبمجرد تحديد رسوم المناطق المشتركة ورسوم الخدمة وفقًا لإرشادات هيئة تنظيم العقارات، سيتم تطبيق رسوم تحويل بنسبة 30 في المائة من قيمة العقار (على أساس المساحة الأرضية الإجمالية).
بمجرد معالجة الدفع، سيتم إصدار خريطة وسند ملكية حر للعقار المحول.
نمو القطاع العقاري
وتهدف المبادرة إلى إفادة أصحاب الأراضي في هذه المناطق من خلال تعزيز القيمة السوقية لممتلكاتهم، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يختارون تحويل أراضيهم إلى ملكية حرة.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تمكين ملاك العقارات الخاصة في المناطق المحددة في منطقة شارع الشيخ زايد والجداف من تحويل عقاراتهم إلى التملك الحر من شأنه أن يدفع عجلة النمو في القطاع العقاري بدبي بشكل كبير.
وتساهم هذه الخطوة أيضاً في تعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي ووجهة رائدة للاستثمار العقاري، بما يتماشى مع استراتيجية دبي العقارية 2033.
وفي وقت سابق، كشفت دبي عن مؤشر الإيجار الذكي الذي يتضمن متوسط إيجار المباني والمساحات، ونظام تصنيف النجوم، وبيانات المباني مثل جودة الصيانة وإدارة مواقف السيارات وغيرها.
إذا كان المبنى يتمتع بتصنيف أعلى، فسوف ترتفع الإيجارات. يمكن لمالكي المباني القديمة أيضًا زيادة الإيجار إذا حصلوا على تصنيف مرتفع عند إجراء أعمال التجديد والترقية على المسكن.
ويشمل المؤشر الجديد جميع المناطق السكنية في جميع أنحاء الإمارة بما في ذلك المناطق ومناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.
الفرق بين عقد الإيجار والتملك الحر
يعني مصطلح عقد الإيجار أنك ستمتلك حقوق الملكية لمدة محددة، وهي بحد أقصى 99 عامًا. ومع ذلك، لن تمتلك أرض العقار.
مع الملكية الحرة، لديك ملكية مطلقة للعقار والأرض التي تم بناؤها عليها. ومن ثم يمكن بيع العقار أو تأجيره أو إشغاله بناءً على رغبة المالك.
على الرغم من أن التكلفة الأولية لشراء عقار إيجاري قد تكون أقل من الملكية الحرة، إلا أن هناك قيودًا على ما يمكنك فعله بالعقار الإيجاري، وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية من مالك الملكية الحرة.