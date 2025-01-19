دبي تتيح تحويل العقارات في شارع الشيخ زايد والجداف إلى التملك الحر

على الرغم من أن التكلفة الأولية لشراء عقار إيجاري قد تكون أقل من الملكية الحرة، إلا أن هناك قيودًا على ما يمكنك فعله بالعقار الإيجاري، وذلك بشرط الحصول على موافقة كتابية من مالك الملكية الحرة.