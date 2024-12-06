دبي تتصدر عالمياً في المساكن ذات العلامات التجارية
احتفظت دبي بمكانتها كرائدة عالمية في مجال المساكن ذات العلامات التجارية، بحسب ما كشفت عنه أحدث دراسة حول القطاع من شركة استشارات التطوير السكني العالمية سافيلز Savills.
وتستمر الإمارة في الهيمنة على مستوى العالم، مستفيدة من مشهدها العقاري الديناميكي وجاذبيتها لأسلوب الحياة الفاخر وشبكة الاتصالات العالمية. وهذا يضع المدينة في مرتبة متقدمة على أسواق بارزة أخرى مثل ميامي ونيويورك وفوكيت ولندن.
يوجد حالياً 740 مسكناً مكتملاً يحمل علامة تجارية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد المساكن التي تحمل علامة تجارية أخرى إلى 790 بحلول عام 2031 في 100 دولة. وتضم دبي وحدها ما يقرب من 140 مشروعاً، بما في ذلك المكتملة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، مما يعكس قدرة المدينة على جذب العلامات التجارية العالمية وتقديم مشاريع تلبي احتياجات عملاء دوليين متنوعين. وتتراوح هذه المشاريع من المساكن التي تحمل علامة تجارية فندقية تقدم وسائل راحة من فئة الخمس نجوم إلى التعاون مع مصممين مشهورين، لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين الفاخرين على حد سواء.
ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب العالمي على المساكن ذات العلامات التجارية خلال السنوات السبع المقبلة، مع توقع نمو إجمالي عدد المشاريع بنسبة 100%. ومن المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط أكبر نمو في هذا القطاع، حيث من المتوقع أن يتوسع السوق بنسبة غير عادية تبلغ 270% خلال هذه الفترة. وتظل ريادة دبي في المنطقة بلا منازع، مما يُظهر قدرتها على دمج المعيشة ذات العلامات التجارية بسلاسة في المشهد العالمي المزدهر.
وبحسب "ريكو بيسينوني"، رئيس قسم الاستشارات العقارية العالمية في شركة سافيلز، فإن مفهوم المساكن ذات العلامات التجارية يتنوع ويدخل مناطق جغرافية جديدة. "على مدى السنوات الخمس المقبلة، نتوقع دخول 60 علامة تجارية جديدة إلى السوق، مع توسع المساكن ذات العلامات التجارية في مناطق مثل رومانيا وتنزانيا. تظل منطقة الشرق الأوسط، وخاصة دبي، في طليعة هذا النمو، مما يعكس كيف يستمر القطاع في التطور والتكيف مع متطلبات العملاء العالميين المميزين".
وأضاف "أندرو كومينجز"، رئيس وكالة العقارات السكنية في الشرق الأوسط: "لا عجب أن تحتل دبي مكانة رائدة عالمياً في مجال المساكن ذات العلامات التجارية. تقدم المدينة مزيجاً لا مثيل له من وسائل الراحة الفاخرة والهندسة المعمارية المبتكرة والخدمات عالية الجودة، والتي تلقى صدى قوياً لدى كل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين. ومع ما يقرب من 140 مشروعاً سكنياً ذات علامات تجارية، تضع الإمارة معياراً عالمياً لكيفية اندماج هذه المشاريع بسلاسة في مدينة نابضة بالحياة وسريعة النمو".
وعلى مستوى العالم، تهيمن المساكن التي تحمل علامة فندقية على القطاع، حيث تمثل 79% من المشاريع في عام 2024، مع وجود ثلثيها في قطاع الرفاهية. وتتصدرهم ماريوت الدولية باعتبارها الشركة الأم الأولى، بينما تحتل "ريتز كارلتون" مكانة العلامة التجارية الفندقية الأكثر بروزاً. وبالنسبة للمساكن غير الفندقية، تبرز شركة YOO باعتبارها الشركة الرائدة في السوق. وكانت قدرة دبي الفريدة على دمج المساكن ذات العلامات التجارية بسلاسة مع بنيتها التحتية الحديثة ووسائل الراحة الفاخرة وعروض نمط الحياة بمثابة محرك رئيسي لنجاحها الذي لا مثيل له.
ومع استمرار نمو الطلب على المشاريع ذات العلامات التجارية العالية الجودة، تتوقع سافيلز أن تحافظ دبي على ميزتها التنافسية في هذه السوق. ومن المتوقع أن تتحدى أسواق آسيا والمحيط الهادئ مثل فيتنام وتايلاند والصين هيمنة أمريكا الشمالية في قطاع المساكن ذات العلامات التجارية بعد عام 2031. ومع ذلك، من المتوقع أن يضمن أداء دبي الثابت وجاذبيتها الاستراتيجية لكل من المستثمرين والعلامات التجارية العالمية ريادتها في سوق المساكن ذات العلامات التجارية لسنوات مقبلة.