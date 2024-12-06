دبي تتصدر عالمياً في المساكن ذات العلامات التجارية

يوجد حالياً 740 مسكناً مكتملاً يحمل علامة تجارية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد المساكن التي تحمل علامة تجارية أخرى إلى 790 بحلول عام 2031 في 100 دولة. وتضم دبي وحدها ما يقرب من 140 مشروعاً، بما في ذلك المكتملة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، مما يعكس قدرة المدينة على جذب العلامات التجارية العالمية وتقديم مشاريع تلبي احتياجات عملاء دوليين متنوعين. وتتراوح هذه المشاريع من المساكن التي تحمل علامة تجارية فندقية تقدم وسائل راحة من فئة الخمس نجوم إلى التعاون مع مصممين مشهورين، لتلبية احتياجات المشترين والمستثمرين الفاخرين على حد سواء.