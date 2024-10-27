دبي: بيع العقارات على الخريطة بفعل العوائد المرتفعة

تتضمن معظم مبيعات العقارات على الخريطة في دبي وحدات من المقرر الانتهاء منها خلال عام واحد، حيث توفر هذه العقارات للمستثمرين أعلى العوائد.

ويشير خبراء في هذا المجال إلى أن العديد من المستخدمين النهائيين الذين اشتروا في البداية وحدات على الخريطة بهدف الإقامة فيها اختاروا أيضاً بيعها، مدفوعين بالعوائد الكبيرة التي تدرها هذه الأصول. وتهيمن مبيعات الوحدات على الخريطة الآن على سوق العقارات في دبي، حيث تمثل أكثر من نصف إجمالي المبيعات في الإمارة.