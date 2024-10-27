دبي: بيع العقارات على الخريطة بفعل العوائد المرتفعة
تتضمن معظم مبيعات العقارات على الخريطة في دبي وحدات من المقرر الانتهاء منها خلال عام واحد، حيث توفر هذه العقارات للمستثمرين أعلى العوائد.
ويشير خبراء في هذا المجال إلى أن العديد من المستخدمين النهائيين الذين اشتروا في البداية وحدات على الخريطة بهدف الإقامة فيها اختاروا أيضاً بيعها، مدفوعين بالعوائد الكبيرة التي تدرها هذه الأصول. وتهيمن مبيعات الوحدات على الخريطة الآن على سوق العقارات في دبي، حيث تمثل أكثر من نصف إجمالي المبيعات في الإمارة.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وفقًا لشركة CBRE، تجاوز إجمالي عدد المعاملات السكنية 125000، بزيادة تزيد عن 36 في المائة من ما يقرب من 93000 خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود ثقل النمو إلى ارتفاع معاملات البيع على الخارطة، والتي ارتفعت بنسبة تزيد عن 50 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، مع عدم وجود تباطؤ واضح في مستويات النشاط لإطلاق مبيعات جديدة.
قال "زان جوشينكي"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بروبرتي مونيتور": "تتعلق غالبية عمليات إعادة البيع على الخارطة هذه الأيام بالعقارات التي لم يتم الانتهاء من بنائها بعد 12 شهرًا. ونحن ندرك أن نسبة كبيرة من هذه العقارات يتم بيعها من قبل مالكين اشتروا عقاراتهم في الأصل للعيش فيها بعد تسليمها، وليس لبيعها بسعر أعلى في وقت لاحق".
عدم وجود عقارات جاهزة
يقول "لويس أولسوب"، رئيس مجلس إدارة شركة أولسوب آند أولسوب، إنه مع استمرار المطورين في محاولة تلبية طلب السوق، فقد تم إطلاق 22,555 وحدة على الخريطة في الربع الثالث.
وأظهر تقرير شركة ألسوب آند ألسوب للربع الثالث أن المبيعات على الخريطة شكلت 56.5% من نشاط السوق في دبي، مدفوعة بالطلب غير المسبوق ونقص المعروض من العقارات المتاحة بسهولة.
وقال ألسوب إن الزيادة في العرض لا تزال تواجه طلبًا أقوى، مما يجعل العقارات قيد الإنشاء جذابة بشكل خاص للمستثمرين، وخاصة خلال مرحلة البناء.
وأضاف أن "هذا يرجع جزئياً إلى أن مشاريع التطوير العقاري على الخارطة تقدم أسعاراً أكثر جاذبية وخطط دفع مرنة مقارنة بالوحدات المكتملة. كما ترتفع قيمة العقارات عادة أثناء البناء، مما يخلق فرصاً أخرى لإعادة البيع بشكل أسرع وأكثر ربحية بعد فترة وجيزة من اكتمال البناء. وتساهم هذه الإمكانية لتحقيق عوائد قوية في زيادة مبيعات مشاريع التطوير العقاري على الخارطة، حيث يستغل المستثمرون ارتفاع قيم العقارات وظروف السوق المواتية".
"عند اكتمال المشروع، عادة ما تصل قيمة العقارات قيد الإنشاء إلى ذروتها بسبب عرض الإشغال الفوري، والقضاء على أي حالة من عدم اليقين بشأن التأخير أو جودة المشروع، وبالطبع نمو السوق وزيادة الطلب.
"بالإضافة إلى النقص الحالي في العرض، فإن هذا يجعل المنازل الجاهزة للسكن أكثر جاذبية، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها. في الأساس، غالبًا ما تباع العقارات المباعة في غضون عام واحد من التسليم بسعر أعلى لأنها جديدة، ومن المرجح أن تكون قيمتها قد ارتفعت، وهي جاهزة للسكن"، كما قال ألسوب.
سوق أكثر نضجاً
استبعد زان جوشينكي من شركة بروبرتي مونيتور أن يظل المستثمرون يحاولون الاستفادة القصوى من استثماراتهم وهو ما قد يتسبب في نشوء فقاعة في السوق.
وقال إن أيام المضاربات السريعة التي شهدناها في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد ولت منذ فترة طويلة، وذلك بفضل سوق أكثر نضجاً ومستثمرين أكثر اطلاعًا وضوابط تنظيمية ذاتية من جانب المطورين.
"كما انخفضت عمليات المضاربة بشكل كبير بسبب شروط البيع التي فرضها المطورون: في بعض الحالات، يجب سداد ما يصل إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة العقار قبل السماح بأي معاملات لاحقة. تعمل هذه السياسات كجهاز تنظيمي ذاتي للصناعة"، كما قال جوشينكي.