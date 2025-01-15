دبي: برج العملات المشفرة من 17 طابقاً لتلبية احتياجات الشركات الناشئة

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: "يعد برج العملات المشفرة "كريبتو تاور" مشروعاً رائداً يجمع بين البلوك تشين وويب 3 والعقارات. مع أكثر من 150 ألف قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير، بما في ذلك تسعة طوابق للمكاتب، وثلاثة طوابق مخصصة لحاضنات البلوك تشين، وطابق ابتكار الذكاء الاصطناعي، ونادي للعملات الرقمية، ومتجر السبائك الذهبية بالإضافة إلى منطقة تخزين آمنة، وسيوفر البرج مجموعة من المرافق المتطورة التي تخدم مصلحة الأعضاء".