دبي: برج العملات المشفرة من 17 طابقاً لتلبية احتياجات الشركات الناشئة
ستشهد دبي قريباً إضافة معلم جديد "كريبتو تاور" ، ففي خطوة للاستفادة من شعبية هذا النظام الجديد للدفع والتقنيات الحديثة، أطلق مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC) وشركة "رييت ديفيلوبمنت" يوم الأربعاء برج العملات الرقمية "كريبتو تاور" المؤلف من 17 طابقاً لتلبية احتياجات الشركات المتزايدة في مجالات البلوك تشين، والتمويل اللامركزي (DeFi)، وويب 3 في دبي.
والجدير بالذكر أن تقنية البلوك تشين ستساهم في تسريع التفاعلات والمعاملات بين المستأجرين باستخدام آليات التصويت على السلسلة، والمصادر المشتركة، والعقود الذكية، بالإضافة إلى الخدمات التلقائية الأخرى.
وسوف يؤدي هذا إلى بناء المزيد من الثقة والشفافية وتقليل العبء الإداري، مما يضع معياراً جديداً في اتخاذ القرارات المجتمعية وإدارتها.
ويمتد البرج على مساحة 150 ألف قدم مربعة من المساحة القابلة للتأجير، وسيضم تسعة طوابق من المكاتب المصممة خصيصاً للشركات الناشئة والشركات القائمة في مجال العملات المشفرة. وستدعم ثلاثة طوابق حاضنات البلوك تشين وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الاستثمار، في حين سيخدم طابق مخصص ابتكارات الذكاء الاصطناعي.
وسيضم برج العملات المشفرة "كريبتو تاور" مساحة داخلية للفعاليات تبلغ مساحتها 10000 قدم مربع، بالإضافة إلى منطقة خارجية تبلغ مساحتها 3500 قدم مربع لفعاليات العملات المشفرة والبلوك تشين. ستضم الطوابق الثلاثة العلوية نادياً للعملات المشفرة تبلغ مساحته 30000 قدم مربع للتواصل ووسائل الترفيه.
وسيحتوي البرج أيضاً على ميزات راقية مثل معرض فني للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، ومتجر سبائك ذهبية، ووكالة سيارات فاخرة، ومنطقة تخزين مخصصة توفر 5000 قدم مربع من المساحة الآمنة للسلع الثمينة بما في ذلك الذهب والنقد والمحافظ الباردة.
ومن المتوقع أن يكتمل بناء المشروع بحلول الربع الأول من عام 2027، على أن يبدأ التشغيل بعد ذلك بفترة وجيزة.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: "يعد برج العملات المشفرة "كريبتو تاور" مشروعاً رائداً يجمع بين البلوك تشين وويب 3 والعقارات. مع أكثر من 150 ألف قدم مربع من المساحة القابلة للتأجير، بما في ذلك تسعة طوابق للمكاتب، وثلاثة طوابق مخصصة لحاضنات البلوك تشين، وطابق ابتكار الذكاء الاصطناعي، ونادي للعملات الرقمية، ومتجر السبائك الذهبية بالإضافة إلى منطقة تخزين آمنة، وسيوفر البرج مجموعة من المرافق المتطورة التي تخدم مصلحة الأعضاء".