دبي: بدء تنفيذ مشروع 'لوا ريزيدنسز' الفاخر بقيمة 320 مليون درهم

ويضم مشروع "لوا ريزيدنسز" 37 فيلا تتراوح بين 4 إلى 6 غرف نوم، وتتميز كل منها بتصاميم داخلية فريدة ومرافق راقية تشمل المسابح الخاصة والمصاعد الداخلية والحدائق المصممة بعناية. كما يعتمد المشروع على تقنيات ذكية وممارسات مستدامة لضمان حياة صحية وعصرية للسكان. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مجموعة من المرافق المجتمعية مثل المساحات الخضراء، بحيرة، صالة رياضية، مسجد، محلات تجارية، سوبرماركت، مدرسة، وعيادات طبية.

وقال مصطفى السيد، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة "سوانك للتطوير العقاري": "يمثل مشروع "لوا ريزيدنسز" نقلة نوعية في توسيع محفظة مشاريعنا العقارية من خلال تقديم مفاهيم معيشية مبتكرة تعيد تعريف الرفاهية في مواقع متميزة مثل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. في "سوانك للتطوير العقاري"، نسعى لرفع معايير الحياة في الإمارات من خلال إنشاء مساحات سكنية حديثة مصممة بدقة تجمع بين الفخامة والرقي، مما يوفر لسكاننا تجربة فريدة لا تضاهى."