دبي: بدء تنفيذ مشروع 'لوا ريزيدنسز' الفاخر بقيمة 320 مليون درهم
أعلنت شركة "سوانك للتطوير العقاري"، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال التطوير العقاري، عن انطلاق أعمال البناء في مشروعها السكني الفاخر "لوا ريزيدنسز" بدستركت 11 " المرموقة في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بميدان. وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا المشروع 320 مليون درهم، مما يعكس خطوة هامة في توسع الشركة داخل سوق العقارات المزدهر في دبي.
وشهد حفل وضع حجر الأساس حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المدير العام وعضو مجلس الإدارة في "سوانك للتطوير العقاري" مصطفى السيد، والمدير العام "براسنجيت غوش"، بالإضافة إلى ممثلين عن شركاء رئيسيين مثل "مارافيلا للمقاولات الإنشائية" و"سكون للاستشارات المعمارية"، اللذين يلعبان دوراً هاماً في تنفيذ هذا المشروع الفاخر.
ويضم مشروع "لوا ريزيدنسز" 37 فيلا تتراوح بين 4 إلى 6 غرف نوم، وتتميز كل منها بتصاميم داخلية فريدة ومرافق راقية تشمل المسابح الخاصة والمصاعد الداخلية والحدائق المصممة بعناية. كما يعتمد المشروع على تقنيات ذكية وممارسات مستدامة لضمان حياة صحية وعصرية للسكان. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع مجموعة من المرافق المجتمعية مثل المساحات الخضراء، بحيرة، صالة رياضية، مسجد، محلات تجارية، سوبرماركت، مدرسة، وعيادات طبية.
وقال مصطفى السيد، المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة "سوانك للتطوير العقاري": "يمثل مشروع "لوا ريزيدنسز" نقلة نوعية في توسيع محفظة مشاريعنا العقارية من خلال تقديم مفاهيم معيشية مبتكرة تعيد تعريف الرفاهية في مواقع متميزة مثل مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. في "سوانك للتطوير العقاري"، نسعى لرفع معايير الحياة في الإمارات من خلال إنشاء مساحات سكنية حديثة مصممة بدقة تجمع بين الفخامة والرقي، مما يوفر لسكاننا تجربة فريدة لا تضاهى."
وأشار السيد إلى أن دخول "سوانك" إلى سوق العقارات في دبي يعكس مرحلة جديدة من التطوير والابتكار، حيث تعتمد الشركة على نهج مستدام في مشاريعها المستقبلية، مع الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة لتقديم منازل استثنائية تلبي تطلعات السكان.
وختم بالقول إن مبيعات "لوا ريزيدنسز" قد تجاوزت التوقعات، مع توقع بيع جميع الوحدات قريباً. كما أشار إلى أن أعمال البناء تسير وفق الجدول الزمني، لضمان تسليم الوحدات السكنية في الموعد المحدد خلال الربع الثاني من عام 2026.