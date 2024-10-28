دبي: انخفاض متوقع في أسعار العقارات بسبب المشاريع الجديدة
توقع خبراء "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في تقرير صدر اليوم الاثنين، استقرار أسعار العقارات والإيجارات في دبي على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة، مع إمكانية انخفاضها بعد ذلك بسبب زيادة العرض بعد إكمال عدد كبير من المشاريع الجديدة التي انطلقت بعد فترة الجائحة.
وأصدرت وكالة التصنيف الدولية مذكرة أكدت فيها على قوة سوق العقارات في دبي وقدرته على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرةً إلى أن هذه التوترات لم تُؤثر على السوق المحلية بفضل الطلب المُتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى التعديلات التي شهدتها أنظمة التأشيرات والتي عززت من استقرار الوافدين.
وقالت الوكالة أن وتيرة نمو الإيجارات ستشهد تراجعاً مع تزايد عدد الوحدات السكنية المعروضة في عام 2025، وذلك بدءاً من المناطق غير الرئيسية ثم في السوق ككل لاحقاً.
أوضحت "سابنا جاجتياني"، المحللة الائتمانية الرئيسية في "ستاندرد آند بورز جلوبال" قائلةً: "من المتوقع أن تحافظ أسعار العقارات على استقرارها خلال الثمانية عشر شهراً القادمة، مع إمكانية انخفاضها بعد ذلك بسبب زيادة الوحدات السكنية المُتاحة. وقد يُؤدي هذا الارتفاع في عدد الوحدات إلى تلبية الطلب غير المُلبى حالياً، الأمر الذي سيُؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار والإيجارات. وتشير توقعات السوق إلى زيادة في عدد الوحدات السكنية بنحو 182 ألف وحدة خلال الفترة 2025-2026، وذلك نتيجة لتسليم عدد كبير من العقارات التي تم بيعها مُسبقاً خلال الفترة 2022-2023. وهذا العدد أكبر بكثير من متوسط 40 ألف وحدة يتم تسليمها سنوياً خلال الفترة 2019-2023".
وقد ارتفعت أسعار الإيجارات والعقارات في معظم مناطق دبي بشكل ملحوظ نتيجة الطلب غير المسبوق الذي شهده القطاع العقاري في فترة ما بعد الجائحة.
وأوضحت "جاجتياني" أن معدل استيعاب الوحدات العقارية في السوق يعتمد على عوامل عدة ، منها النمو السنوي لسكان دبي، والذي من المتوقع أن يصل إلى 3.5% خلال الفترة 2025-2026، بالإضافة إلى حجم طلب المستثمرين على العقارات.
وأضافت: "على الرغم من أن وتيرة تسليم المشاريع العقارية في عام 2024 لم تُجارِ تلك التي شهدها عام 2023، إلا أن التأخير في تسليم المشاريع، وهو أمر مُتكرر في هذا القطاع، وغالباً ما يحدث بسبب قيود القدرة الإنشائية، قد يُؤدي إلى تراجع العرض في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، على الأقل على المَدى القريب. ومع ذلك، نتوقع أن يستقر سوق العقارات السكنية ويصل إلى حالة من التوازن بحلول عام 2026 كحد أقصى".
عائدات دبي تتجاوز الأسواق الأوروبية
وتشير توقعات شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" أن يصل عدد سكان دبي إلى 4 ملايين نسمة بحلول عام 2026.
وقالت "جاجتياني": "بناءً على توقعاتنا بنُمّو عدد السكان، فإن ارتفاع الإيجارات والعائدات المُرتفعة لكل قدم مُربعة على الاستثمارات العقارية في دبي تتجاوز تلك الموجودة في مُعظم الدول الأوروبية. ونتيجة لذلك، فإن مُعاملات البيع على الخارطة أعلى بمُعدل الضعف في النصف الأول من عام 2024، حيث أن السوق الثانوية والمُشترين على استعداد لدفع سعر أعلى لكل قدم مُربعة للمشاريع الجديدة".
وأطلقت دبي أجندة "دي 33" (D33) بهدف دفع نمو سوق العقارات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى هذا القطاع.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" على توقعاتها بمرونة اقتصاد دبي، مشيرة إلى أنه بالرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية، فإنها تستبعد اندلاع صراع مباشر وطويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على وتيرة قريبة من 3% في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2027، بعد أن سجل نمواً بنسبة 3.3% في عام 2023. كما توقعت أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في دبي إلى حوالي 38 ألف دولار في عام 2024.
تباطؤ الإطلاقات الجديدة
وأوضحت الدراسة أن وتيرة طرح المشاريع الجديدة ستشهد انخفاضاً خلال الفترة المقبلة، الممتدة من 12 إلى 24 شهراً، وذلك نظراً لاستيعاب السوق للعرض الحالي. لكن هذا الوضع قد لا يستمر على المدى الطويل.
وقالت "سابنا جاجتياني": "المطورون حالياً في وضع مالي مستقر، بفضل التدفقات النقدية القوية، ونتوقع أن يستمروا في مواكبة السوق. بمعنى آخر، إذا ارتفعت الأسعار، قد يلجؤون إلى طرح وحدات سكنية أصغر. أما إذا ضعف السوق، فمن المتوقع أن نرى المطورين الأقل خبرة يقدمون تسهيلات في السداد للحفاظ على مبيعاتهم."
أشار تقرير شركة "بروبرتي مونيتور" لشهر سبتمبر إلى استمرار عمليات إطلاق مشاريع التطوير العقاري الجديدة بوتيرة مرتفعة، حيث تمت إضافة ما يزيد عن 13500 وحدة سكنية جديدة إلى السوق، بقيمة إجمالية متوقعة تصل إلى 28.9 مليار درهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ إجمالي الوحدات المطروحة حوالي 100 ألف وحدة، بقيمة إجمالية للمبيعات تُقدر بـ 242.7 مليار درهم. وبهذا يتجاوز عدد الوحدات المطروحة هذا العام عدد الوحدات التي تم إطلاقها خلال عام 2023 بأكمله، إلا أن قيمة المبيعات الإجمالية لا تزال أقل بنحو 30 مليار درهم مقارنة بالعام الماضي.
وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تنخفض حصة مشاريع التطوير العقاري الفاخرة في عام 2025، حيث سيواصل المطورون التركيز على العقارات ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة. وأضافت: "على الرغم من أن مشاريع التطوير الفاخرة تحقق هامش ربح أعلى، إلا أن سوق الشقق الفاخرة يظل محدوداً نسبياً. ونتوقع أن يقوم المطورون بتعديل نوع وحجم العقارات المطروحة لتقديم المزيد من الشقق والفيلات بأسعار معقولة".