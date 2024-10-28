دبي: انخفاض متوقع في أسعار العقارات بسبب المشاريع الجديدة

توقع خبراء "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في تقرير صدر اليوم الاثنين، استقرار أسعار العقارات والإيجارات في دبي على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة، مع إمكانية انخفاضها بعد ذلك بسبب زيادة العرض بعد إكمال عدد كبير من المشاريع الجديدة التي انطلقت بعد فترة الجائحة.

وأصدرت وكالة التصنيف الدولية مذكرة أكدت فيها على قوة سوق العقارات في دبي وقدرته على الصمود في وجه التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مشيرةً إلى أن هذه التوترات لم تُؤثر على السوق المحلية بفضل الطلب المُتزايد من قِبل المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى التعديلات التي شهدتها أنظمة التأشيرات والتي عززت من استقرار الوافدين.