دبي: الملاك يقدمون شروط دفع مرنة مع ارتفاع الطلب على الإيجار
يقول مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن العديد من أصحاب العقارات أصبحوا أكثر مرونة من حيث الدفع من المستأجرين وإصدار عدد أقل من إشعارات الإخلاء.
قال "لويس أولسوب"، رئيس مجلس إدارة شركة أولسوب آند أولسوب: "مع ارتفاع الطلب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق واستمرار ارتفاع أسعار الإيجار بشكل مطرد، يقدم العديد من أصحاب العقارات شروط دفع أكثر مرونة".
ويشهد الطلب على الإيجار في دبي زيادة سريعة، مع وصول أكثر من 140 ألف مقيم جديد خلال 11 شهراً من عام 2024. وقال: "يبحث الغالبية عن منازل للإيجار. ولتعزيز الشفافية والإنصاف في سوق الإيجار، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤشر الإيجارات، الذي يمكّن كل من الملاك والمستأجرين من معرفة حقوقهم فيما يتعلق بزيادات الإيجار وإشعارات الإخلاء".
وأضاف أولسوب أن بيانات الربع الثالث من عام 2024 كشفت أن معظم المستأجرين اختاروا دفع إيجاراتهم على شكل 6-8 شيكات، مما يعكس مرونة متزايدة من جانب الملاك وزيادة القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستأجرين.
ويختار المستأجرون في دبي بشكل متزايد الدفع بشيكات متعددة، حيث أصبح الدفع بشيك واحد أو اثنين أمرًا صعبًا بسبب ارتفاع الإيجارات - التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق تقريبًا. وإدراكًا للتحديات التي يواجهها المستأجرون، أصبح أصحاب العقارات أكثر مرونة من خلال قبول المزيد من الشيكات.
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استمر الاتجاه الصعودي للإيجارات بشكل ثابت تقريبًا، مع نمو بنسبة 19 في المائة في متوسط إيجارات الشقق و13 في المائة في متوسط إيجارات الفلل، وفقًا لشركة الاستشارات العقارية CBRE.
وأشارت إلى أن عقود الإيجار المسجلة استمرت في الارتفاع على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وذلك بدعم أساسي من زيادة بنسبة 14 في المائة في إجمالي عدد عقود التجديد المسجلة، في حين انخفضت التسجيلات الجديدة بشكل طفيف.
وقال "زان جوشينكي"، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة"بروبيرتي مونيتور" Property Monitor، إن الأدلة القصصية تشير إلى بقاء المزيد من المستأجرين في عقاراتهم الإيجارية الحالية حيث يصدر الملاك إشعارات إخلاء أقل ويقبلون شروط دفع أكثر مرونة.
"في حين أن طريقة الدفع التقليدية "بشيك واحد" قد تعني صفقة إيجار أفضل للمستأجرين، إلا أن معظمهم يفضلون خيار الشيكات المتعددة الأكثر مرونة. أصبح من الشائع بشكل متزايد أن يقبل أصحاب العقارات ستة شيكات، أو حتى اثني عشر شيكًا، خاصة في الحالات التي تربطهم بها علاقة ثقة ومتناغمة مع المستأجرين"، كما قال جوشينكي.