دبي: الملاك يقدمون شروط دفع مرنة مع ارتفاع الطلب على الإيجار

"في حين أن طريقة الدفع التقليدية "بشيك واحد" قد تعني صفقة إيجار أفضل للمستأجرين، إلا أن معظمهم يفضلون خيار الشيكات المتعددة الأكثر مرونة. أصبح من الشائع بشكل متزايد أن يقبل أصحاب العقارات ستة شيكات، أو حتى اثني عشر شيكًا، خاصة في الحالات التي تربطهم بها علاقة ثقة ومتناغمة مع المستأجرين"، كما قال جوشينكي.