"دبي الرياضية" و"واحة السيليكون" تحققان عائدات جذابة
"سجلت مشاريع مجمع دبي للاستثمار، و"ديسكفري جاردنز"، وليوان أعلى العائدات على الشقق ذات الأسعار المعقولة خلال الربع الثالث من العام في دبي، حيث قدمت عوائد تتراوح بين 9% و11%. تأتي هذه النتائج وفقاً لتقرير صدر يوم الثلاثاء.
وكشفت "بيوت"، بوابة العقارات الرائدة، عن بيانات المناطق الأكثر بحثاً في سوق العقارات بدبي للربع الثالث من عام 2024. وقد شهدت أسعار العقارات في المناطق الأكثر شعبية في دبي ارتفاعاً مستمراً، مدعومة بأرقام المبيعات القوية والطلب المتزايد، بالإضافة إلى توافر المخزون الجديد. هذه العوامل تُسهم بشكل إيجابي في تعزيز نمو السوق العقاري في العام المقبل."
ويشهد سوق العقارات في دبي حالياً فترة من الطلب القوي، مدفوعاً بعوامل متعددة مثل النمو الاقتصادي، وتدفق المستثمرين الأجانب، وازدهار قطاع السياحة. ومع حرص المطورين على مواكبة العرض مع متطلبات السوق بشكل وثيق، من المتوقع أن يستمر هذا الزخم في القطاع، دون وجود خطر كبير من زيادة العرض خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. وفي الوقت نفسه، تشهد المدينة ارتفاعاً في أسعار العقارات، بدعم من الطلب القوي على المشاريع الفاخرة والمتوسطة."
وشهدت أسعار المعاملات الشقق ذات الأسعار المعقولة في المناطق ذات معدلات البحث العالية في دبي انخفاضاً بنسبة تصل إلى 11% بشكل عام. في المقابل، ارتفعت أسعار الفلل في دبي لاند بشكل حاد، حيث زادت بنسبة تقارب 20% في سعر المعاملات. تشير البيانات إلى زيادة ملحوظة في الأسعار في الأحياء البارزة في دبي لكل من الشقق والفلل، حيث سجلت أسعار الفلل في المرابع العربية ارتفاعاً كبيراً يصل إلى 13% خلال الربع الثالث من عام 2024."
وأبدى المستثمرون ومشترو العقارات ذات الأسعار المعقولة اهتماماً متزايداً بمناطق مثل المدينة العالمية، ودبي الجنوب، وداماك هيلز 2، ودبي لاند. في الوقت نفسه، واصل المشترون من ذوي الدخل المتوسط البحث عن وحدات سكنية في أحياء مثل قرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرة جميرا، والفرجان، والريم. من جهة أخرى، ركز مستثمرو العقارات الفاخرة على مناطق مثل دبي مارينا، وخليج الأعمال، وداماك هيلز، ودبي هيلز استيت."
وفي قطاع العقارات المتوسطة، شهدت أسعار الشقق والفلل ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 8%. في المقابل، سجلت أسعار العقارات الفاخرة زيادات ثابتة، حيث ارتفعت بنسبة تتراوح بين 3% و31%. وبرزت دبي هيلز استيت كأحد المناطق التي سجلت أعلى ارتفاع في الأسعار."
"وفقاً لبيانات معاملات دبي الصادرة عن موقع بيوت، استناداً إلى معلومات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 48 ألف معاملة بيع عقارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 120 مليار درهم. من بين هذه المعاملات، جاء أكثر من 16 ألف معاملة من قطاع العقارات الجاهزة، بقيمة تجاوزت 51 مليار درهم. وفي المقابل، شهد قطاع العقارات على المخطط عدداً أكبر بكثير من المعاملات، حيث تجاوزت 32 ألف معاملة بقيمة تفوق 70 مليار درهم."
"من حيث العائد على الاستثمار، تقدم مدينة دبي الرياضية، وواحة دبي للسيليكون، وتاون سكوير عائدات جذابة في قطاع العقارات المتوسطة، حيث تتجاوز هذه العائدات 8.6%. بالنسبة للشقق الفاخرة، حققت مواقع مثل الصفوح، وداماك هيلز، ومركز التجارة العالمي عائدات تتراوح بين 7% و9%، مما يجعلها تتفوق على العديد من الأسواق العالمية."
"بالنسبة للفلل ذات الأسعار المعقولة، تقدم مناطق مثل داماك هيلز 2، وإنترناشونال سيتي، وسيرينا عوائد تزيد عن 6%. أما أحياء الفلل متوسطة المستوى مثل جميرا فيليج سيركل، ودبي سبورتس سيتي، وجميرا فيليج ترينجل، فتقدم عوائد استثمار تتراوح بين 6% و9%. في قطاع العقارات الفاخرة، تقدم مناطق مثل البراري وتلال الغاف عوائد تتجاوز 6%، بينما تسجل جميرا جولف إستيتس والبراري عوائد تصل إلى 6%."
"تظهر بيانات بيوت زيادات كبيرة في أسعار الإيجارات عبر مختلف القطاعات. فقد ارتفعت إيجارات الشقق ذات الأسعار المعقولة بنسبة تصل إلى 28%، مع تسجيل أكبر ارتفاع في الأسعار للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة في منطقة ديرة. كما زادت إيجارات الشقق متوسطة المستوى بنسبة تصل إلى 12%. أما الشقق الفاخرة، فقد شهدت نمواً معتدلاً، حيث بلغت الزيادة القصوى 9%. في المقابل، سجلت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم في الخليج التجاري ودبي مارينا انخفاضات طفيفة تقل عن 4%.
"ارتفعت إيجارات الفلل في الفئة الاقتصادية بشكل عام بنسبة تصل إلى 10%، رغم أن أسعار الفلل المكونة من 5 غرف نوم انخفضت بنسبة 11% في جميع المناطق الشعبية. في المقابل، شهدت إيجارات الفلل متوسطة المستوى ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة تصل إلى 42%، حيث سجلت أعلى زيادة في الوحدات المكونة من 4 غرف نوم في منطقة الفرجان، بعد تسليم العقارات في مروج الفرجان. أما الفلل الفاخرة، فقد ارتفعت إيجاراتها بنسبة تصل إلى 15%، مع تسجيل منطقة جميرا أعلى زيادة في مخزونها المحدود من الوحدات المكونة من 5 غرف نوم."
"فيما يتعلق بالإيجارات ذات الأسعار المعقولة، أصبحت مناطق ديرة وإنترناشونال سيتي خيارات شائعة للشقق، بينما جذبت داماك هيلز 2 ومردف اهتماماً كبيراً بالفيلات. لا تزال الشقق متوسطة المستوى في جميرا فيليج سيركل وبر دبي تحظى بطلب كبير، في حين تعتبر جميرا فيليج سيركل والفرجان خيارات شائعة للفيلات متوسطة المستوى. أما في سوق الإيجارات الفاخرة، فلا تزال دبي مارينا وخليج الأعمال مطلوبة للشقق، بينما تعتبر دبي هيلز استيت والبرشاء من أفضل الخيارات للفلل الراقية."
وارتفعت أسعار الإيجارات للفلل والشقق بشكل عام بنسبة تتراوح بين 1% و14% في المناطق ذات الأسعار المعقولة. وفي الفئات المتوسطة والفاخرة، شهدت أسعار الإيجارات زيادات تصل إلى 10%.
وقال "حيدر علي خان"، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 'يشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً كبيراً، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من النمو، حيث يُتوقع ارتفاع أحجام المبيعات خلال عامي 2024 و2025. ولا ينبع زخم السوق من توازن العرض والطلب المستقر والاستثمار المطرد فحسب، بل أيضاً من الزيادة الكبيرة في ابتكارات التكنولوجيا العقارية التي تُحول المعاملات العقارية، وتجعلهم أكثر شفافية وكفاءة.'"