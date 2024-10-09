"دبي الرياضية" و"واحة السيليكون" تحققان عائدات جذابة

"وفقاً لبيانات معاملات دبي الصادرة عن موقع بيوت، استناداً إلى معلومات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، شهد الربع الثالث من عام 2024 أكثر من 48 ألف معاملة بيع عقارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 120 مليار درهم. من بين هذه المعاملات، جاء أكثر من 16 ألف معاملة من قطاع العقارات الجاهزة، بقيمة تجاوزت 51 مليار درهم. وفي المقابل، شهد قطاع العقارات على المخطط عدداً أكبر بكثير من المعاملات، حيث تجاوزت 32 ألف معاملة بقيمة تفوق 70 مليار درهم."