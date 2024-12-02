دبي: البحث عن خيارات صديقة للميزانية مع ارتفاع الإيجارات

"حتى الآن في شهر نوفمبر، كانت خيارات الدفع الأكثر شعبية هي خيارات الشيكات التي تزيد عن 4. وهذا يوضح كيف يعمل الملاك والمستأجرون معًا لإيجاد حلول تناسب احتياجات الجميع. علاوة على ذلك، هناك ببساطة المزيد من الأماكن للإيجار الآن. وهذا يعني أن المستأجرين لديهم المزيد من الخيارات للعثور على مكان يناسب احتياجاتهم. نحن نرى المستأجرين يستكشفون أحياء مختلفة، وخاصة تلك التي تقع بعيدًا قليلاً عن وسط المدينة، حيث يمكنهم غالبًا العثور على مساحات أكبر ووسائل راحة أفضل مقابل أموالهم."