مشاريع عقارية جديدة تجذب المزيد من السكان إلى دبي

ومع نمو عدد سكان دبي بأكثر من 140 ألف نسمة في أول 11 شهراً من عام 2024، ينمو الطلب على استملاك العقارات بشكل غير مسبوق، مما يدفع الأسعار والإيجارات إلى مستويات قياسية. هذا بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف ساكن جديد أضافتهم دبي العام الماضي، بما في ذلك المليونيرات (الأثرياء) والأخصائيون.

وفي الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، تجاوز إجمالي عدد المعاملات السّكنية 125 ألف معاملة، بزيادة تزيد عن 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما استمرت قيم مبيعات المساكن في الارتفاع، حيث بلغت 86 مليار درهم للمعاملات على الخريطة، و33 مليار درهم للمعاملات الجاهزة على التوالي.

خلال الأسبوع الماضي وحده، تم إطلاق ما يقرب من مشروع أو مشروعين جديدين في دبي من قبل مطورين مثل: (أمواج) للتطوير، و(نبني) للتّطوير، و(أكيوب) للتطوير، و(كاسكو) للتطوير، و(كيوب) للتطوير وغيرها.

وبحسب تقرير شركة بيترهومز للربع الثالث من عام 2024، يوجد حوالي 250 ألف منزل قيد الإنشاء، مما يوفّر منازلاً جاهزة للنمو المستقبلي للإمارة.

وقال "ريتشارد وايند"، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز: " على الرغم من درجة الحرارة في الخارج، وكون السوق حاراً خلال الصيف. فإنه تم تسجيل رقم قياسي ربع سنوي جديد للمعاملات في الربع الثالث مع بيع أكثر من 47.300 عقار، وبفضل سرعة إطلاق المطورين، غلبت مبيعات ما قبل الإنشاء على المعاملات، بما يعادل 66 في المائة، في حين ظلت المبيعات الثانوية مستقرة نسبياً خلال الأرباع الثلاثة السابقة".

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