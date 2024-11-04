مشاريع عقارية جديدة تجذب المزيد من السكان إلى دبي
يواصل مطورو العقارات في دبي إطلاق مشاريع جديدة بقوة مع استمرار الطلب الكبير من المالكين والمستأجرين الذين يتطلعون إلى امتلاك العقارات في دبي.
سواء كانت الشّركات الجديدة أو القديمة ذات الباع الطويل في تسليم المشاريع، يعتقد المطوّرون أن السّوق سوف يستمر في أدائه الجيد في المستقبل القريب، مما يشجعهم على الاستمرار في إطلاق مشاريع جديدة.
وستسهم بعض المشاريع في تعزيز الطلب على ملكية العقارات في دبي مثل: نقل مطار دبي الدولي، وخط المترو الأزرق الجديد الذي يغطي العديد من الأحياء على طول طريق الشيخ محمد بن زايد والإمارات، فضلاً عن النمو الاقتصادي الكلي، ستسهم كلها في تعزيز الطلب على ملكية العقارات في دبي.
ومع نمو عدد سكان دبي بأكثر من 140 ألف نسمة في أول 11 شهراً من عام 2024، ينمو الطلب على استملاك العقارات بشكل غير مسبوق، مما يدفع الأسعار والإيجارات إلى مستويات قياسية. هذا بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف ساكن جديد أضافتهم دبي العام الماضي، بما في ذلك المليونيرات (الأثرياء) والأخصائيون.
وفي الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2024، تجاوز إجمالي عدد المعاملات السّكنية 125 ألف معاملة، بزيادة تزيد عن 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما استمرت قيم مبيعات المساكن في الارتفاع، حيث بلغت 86 مليار درهم للمعاملات على الخريطة، و33 مليار درهم للمعاملات الجاهزة على التوالي.
خلال الأسبوع الماضي وحده، تم إطلاق ما يقرب من مشروع أو مشروعين جديدين في دبي من قبل مطورين مثل: (أمواج) للتطوير، و(نبني) للتّطوير، و(أكيوب) للتطوير، و(كاسكو) للتطوير، و(كيوب) للتطوير وغيرها.
وبحسب تقرير شركة بيترهومز للربع الثالث من عام 2024، يوجد حوالي 250 ألف منزل قيد الإنشاء، مما يوفّر منازلاً جاهزة للنمو المستقبلي للإمارة.
وقال "ريتشارد وايند"، الرئيس التنفيذي لشركة بيتر هومز: " على الرغم من درجة الحرارة في الخارج، وكون السوق حاراً خلال الصيف. فإنه تم تسجيل رقم قياسي ربع سنوي جديد للمعاملات في الربع الثالث مع بيع أكثر من 47.300 عقار، وبفضل سرعة إطلاق المطورين، غلبت مبيعات ما قبل الإنشاء على المعاملات، بما يعادل 66 في المائة، في حين ظلت المبيعات الثانوية مستقرة نسبياً خلال الأرباع الثلاثة السابقة".
عروض جذابة
في السنوات القليلة الماضية، دخل العديد من المطورين الجدد سوق العقارات في دبي، مما رفع مستوى المنافسة. ولكن مع نضوج السوق، يضطر المطورون أيضاً إلى ابتكار حلول وعروض مبتكرة لجذب المشترين والمستأجرين.
يقدّم المطورون صفقات جذابة للمشترين وسط المنافسة المتزايدة. حيث يعرض بعض المطورين - مثل شركة (نبني) للتطوير العقاري - دفع 40 في المائة خلال مرحلة البناء والباقي 60 في المائة عند الانتهاء، مما يجعلها صفقة جذابة للغاية. ويعرض العديد من المطورين - وخاصة اللاعبين الكبار الذين يتمكّنون من بيع عقاراتهم في غضون أيام - 80 في المائة أثناء البناء و20 في المائة أثناء الانتهاء.
وسائل راحة فريدة
يتم تشييد المشاريع السكنية مع التركيز على المسؤولية البيئية وكفاءة الطاقة، مما يساهم في مستقبل آمن. حيث تستخدم المباني مواد متينة تتطلب الحد الأدنى من الصيانة، وتقلل الحرارة وتوفر متانة عالية، مما يؤدي إلى توفير طويل الأجل للسكان.
ويستهدف المطورون أيضاً المشترين الجدد بعروض ووسائل راحة مبتكرة.
وأطلقت شركة (نبني) للتطوير العقاري - الرّائدة في مجال التّطوير العقاري الإماراتي في دبي- أول مشروع على الخارطة مستوحى من الطراز الإماراتي، والذي يقدم مزيجاً من التّراث الإماراتي والتصميم الحديث.
ومن المقرر أن يكتمل مشروع "أفنيو ريزيدنس 7 "من شركة (نبني) في الفرجان في الربع الأول من عام 2027، ويتميز بواجهة مستوحاة من الطراز الإماراتي، وأبراج الرياح في برجيل، وقوارب الداو. كما سيستمتع السّكان بمجموعة واسعة من وسائل الراحة المستوحاة من الطراز الإماراتي، بما في ذلك مسبحان خارجيان نقيان، وصالة (مجلس)، ومضمار للجري، ونادي لياقة بدنية مجهز بالكامل، ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، وحديقة غاف خارجية هادئة (الغاف شجرة تنمو في الإمارات تتحمل الجفاف وتعد من الرموز الوطنية للدولة).
وقال خالد السويدي، الرئيس التجاري لشركة (نبني) للتطوير العقاري: "يلبّي مشروعنا الأخير الطلب المتزايد على مساحات المعيشة المناسبة للعائلات مع توسيع نطاق وصولنا إلى السوق في دبي. ويعكس هذا المشروع التزامنا بالثقافة المحلية والابتكار والجودة والاستدامة، مما يعزز مكانة نبني كشركة رائدة في قطاع العقارات".
وعلى نحو مماثل، يركز المطورون بقوة على أنظمة (الأتمتة المنزلية) ،ومساحات العمل المشتركة، وغيرها من المرافق مثل: صالات القهوة والمراكز الصحية (للعناية الجسدية)، وغرف الألعاب، مع التركيز المتزايد على وسائل الراحة.
يوفر مشروع "ذا كيوب ريزيدنسز" التابع لشركة أمواج للتطوير 54 شقة مصمّمة بشكل فريد، حيث تم تأثيث كل شقة بالكامل، وتجهيزها بأنظمة أتمتة منزلية متقدمة.
وقال عماد صالح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أمواج للتطوير: "يعد كيوب ريزيدنسز مشروعاً مذهلاً يجسد التزامنا بالتّصميم المبتكر، والتكنولوجيا المتقدمة".
وقال مراد صالح، الرئيس التنفيذي لشركة أمواج للتطوير: "شهد سوق العقارات في دبي نمواً سريعاً خلال السنوات القليلة الماضية، وشعرنا أن الوقت قد حان للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وسوف يستمتع السّكان أيضاً بمجموعة من وسائل الراحة في الطابق الأرضي بما في ذلك مساحة عمل مشتركة، وصالة مع عربة قهوة، ومكتب استقبال الكونسيرج (المساعد الشخصي لك في حجوزاتك)، وأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ووسائل الراحة كنادي اللياقة البدنية، والساونا ، والحمامات، وحمام السباحة على السطح، وغرفة ألعاب مجهزة بطاولات البلياردو، وألعاب الأركيد (الألعاب الالكترونية) والمزيد.
ويركز المطورون أيضاً على التصنيع المحلي لتقليل تكاليف الاستيراد. وقد أطلقت شركة (أكيوب) للتطوير منشأة تصنيع وتصميم داخلي باسم (أكيوب للصناعات) لإنتاج التصميمات الداخلية.
وقال "رامجي آير"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيوب للتطوير العقاري: "لا تعمل هذه المنشأة على تعزيز قدراتنا فحسب، بل تفتح الباب أيضاً أمام المطورين الآخرين في المنطقة للاستفادة من خدماتنا. ومع أحدث التطورات في الآلات والتكنولوجيا المتخصصة، فإننا نضمن الدقة والسّرعة والفعالية من حيث التكلفة، مما يوفر في نهاية المطاف قيمة هائلة لسوق العقارات في الإمارات العربية المتحدة".