دبي: ارتفاع أسعار الأراضي بنمو مبيعات العقارات على الخريطة

يشهد سوق العقارات في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي وقطع الأراضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة. وهذا من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة للمستثمرين، ولكن عليهم أن يكونوا على استعداد للاستفادة منها.

وشهد سوق العقارات على الخريطة، الذي يمثل الآن ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي معاملات العقارات في دبي، نمواً مطرداً على مدى السنوات القليلة الماضية، دون وجود أي علامة على التباطؤ حالياً.

وارتفعت مبيعات العقارات على المخطط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 179.3 مليار درهم، بنمو 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.