دبي: ارتفاع أسعار الأراضي بنمو مبيعات العقارات على الخريطة
يشهد سوق العقارات في دبي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأراضي وقطع الأراضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ازدهار مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة. وهذا من شأنه أن يخلق فرصاً جديدة للمستثمرين، ولكن عليهم أن يكونوا على استعداد للاستفادة منها.
وشهد سوق العقارات على الخريطة، الذي يمثل الآن ما يقرب من 55 في المائة من إجمالي معاملات العقارات في دبي، نمواً مطرداً على مدى السنوات القليلة الماضية، دون وجود أي علامة على التباطؤ حالياً.
وارتفعت مبيعات العقارات على المخطط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 179.3 مليار درهم، بنمو 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وشهد عدد معاملات البيع على الخريطة ارتفاعاً كبيراً بنسبة 44% إلى 63,700 معاملة، في حين ارتفع متوسط السعر للقدم المربع بنسبة 15% إلى 1,600 درهم.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة "إف إيه إم" العقارية: "لقد حفز توسع هذا القطاع المطورين على البحث عن فرص جديدة للأراضي، مما أدى بالتالي إلى ارتفاع الأسعار وإرساء نمط واضح، تظل الأراضي في مناطق معينة بأسعار معقولة نسبياً حتى تكتسب هذه المواقع جاذبية بين المطورين. وبمجرد حدوث ذلك، ترتفع الأسعار بشكل حاد، مما يعكس الطلب المتزايد في السوق. سيستمر هذا الاتجاه الصعودي في أسعار الأراضي طالما يمكن للمطورين الحصول على الأراضي بأسعار تسمح لهم بتطوير وبيع المشاريع على الخارطة بشكل مربح".
وتشكل ربحية هذه المشاريع عاملاً حاسماً في استدامة الطلب على الأراضي، وبالتالي ضمان النمو المستمر في هذا القطاع.
وبالنظر إلى المشهد الأوسع، فإن توافر الأراضي في دبي اليوم أصبح محدوداً أكثر بشكل ملحوظ مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمس سنوات. وتتجلى هذه الندرة بشكل خاص في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل الخليج التجاري. وقال مسادي: "قبل بضع سنوات فقط، كانت 100 قطعة أرض متاحة للبيع في هذا الموقع المتميز. واليوم، لا يوجد سوى تسع قطع أرض معروضة للبيع، حيث تضاعفت الأسعار، أو حتى تضاعفت ثلاث مرات، منذ فترة ما قبل جائحة كوفيد".
أما بالنسبة لقطع الأرض ذات الحجم الأكبر والمناسبة لمشاريع تطوير الأحياء الرئيسية، فإن الوضع يصبح أكثر صعوبة. إذ يجد المطورون من القطاع الخاص صعوبة بالغة في الحصول على أراضي كافية لمشاريع الأحياء الرئيسية الجديدة.
ولا يقتصر ارتفاع أسعار الأراضي على قطع الأراضي المخصصة للمباني والأبراج؛ إذ تشهد قطع الأراضي المخصصة للفلل والمنازل أيضاً ارتفاعاً كبيراً في القيمة.
لقد أدرك كل من المشترين الأفراد والشركات الهوامش المربحة في شراء الأراضي، وتطوير الفيلات أو المنازل، ثم بيعها في وقت لاحق.
وقد ساهم هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في ارتفاع أسعار قطع الأراضي المخصصة للفلل في دبي. على سبيل المثال، في تلال جبل علي، كانت الأراضي تُباع سابقاً بسعر يتراوح بين 70 و 80 درهماً إماراتياً للقدم المربع قبل جائحة كوفيد، والآن يتراوح سعرها بين 250 و 300 درهم إماراتي للقدم المربع.
ومع استمرار سوق العقارات على الخريطة في التوسع السريع، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأراضي بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل عام 2024 أعلى مستوى على الإطلاق لعدد المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها في عام واحد.
وقد يؤدي هذا الارتفاع في المشاريع الجديدة إلى تعزيز السوق، مما يجعله عاماً هاماً للمستثمرين العقاريين. ومع ذلك، يجب على المستثمرين التعامل مع السوق بحذر، ومراقبة التطورات عن كثب، خاصة مع وصول قطاع البيع على الخارطة إلى مستويات غير مسبوقة من النشاط.
قد يكون الاستثمار في العقارات في دبي مجزياً للغاية، لكن النجاح يعتمد على اتخاذ القرارات الذكية. وفيما يلي ثلاث استراتيجيات حاسمة لحماية استثمارك، وفقاً للمسدي:
• استعن بخبير عقاري يمكنك الوثوق به بعد طرح الأسئلة عليه والاستماع إليه وهو يتحدث لمدة عشر دقائق. فأنت بحاجة إلى شخص يستطيع أن يرشدك إلى الفرص التي تتوافق مع أهدافك، وليس أهدافه هو فقط، ليمثل منفعة أساسية لك.
• قم دائماً بإجراء فحص شخصي لأي عقار قبل شرائه - سواء كان مكتملاً أو قيد الإنشاء. ستتيح لك هذه النظرة المباشرة تقييم حالة العقار والبنية الأساسية المحيطة به وإمكانات النمو المستقبلية.
• احصل على معلومات السوق من مصدر موثوق باستخدام بيانات محدثة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وهذا من شأنه أن يضمن لك اتخاذ قرارات صائبة بثقة.