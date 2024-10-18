دبي: إقبال على الرهن العقاري لانخفاض أسعار الفائدة

يشهد سوق العقارات في دبي تحولاً جذرياً مع تزايد إقبال المُشترين على الرهن العقاري كوسيلة لتمويل صفقاتهم العقارية، مُبتعدين عن الدفع النقدي الذي كان مهيمناً في الماضي. ويُعزى هذا التحول إلى انخفاض أسعار الفائدة في الإمارات والعالم، مما يجعل الاقتراض أكثر جاذبيةً ويُسراً من أي وقت مضى. ووفقاً لشركة "بيترهومز" للوساطة العقارية، فإن هذا التغيير يُمثل انقلاباً في سلوك المُشترين مقارنةً بالعام الماضي، حيث كان المُشترون الذين يدفعون نقداً يُسيطرون على سوق العقارات.