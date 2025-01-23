دبي: إطلاق مشروع "سمانا أوشن فيوز" الفاخر في المالديف
أطلقت شركة "سمانا" للتطوير العقاري المتمركزة في دبي، مشروعاً فخماً في جزر المالديف بقيمة 2.2 مليار درهم، وهو أول مشروع سكني يحمل علامتها التجارية.
ويمتد المشروع على مساحة 507,651 قدماً مربعاً، ويضم 190 وحدة سكنية، ويضم فيلات على شاطئ البحر، وبنغلات فوق الماء، وشققاً بجانب المسبح.
ويقع "سامانا أوشن فيوز" على بعد 20 دقيقة بالقارب السريع من مطار "هانيمادو" أو 45 دقيقة بالطائرة المائية من ماليه، ويتميز بتصميمات داخلية من تصميم "إيلي صعب". ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2029.
وسيضم المشروع مركز صحي وسبا، وعروض طهي متنوعة، بما في ذلك المطاعم العربية واليابانية، والمغامرات تحت الماء من خلال مركز الغوص في الموقع ومرافق الرياضات المائية.
كما يضم المشروع العديد من المسابح، ومركز للياقة البدنية، وخيارات ترفيهية للعائلات. وتلعب الاستدامة دوراً رئيسياً في التطوير، حيث تم دمج مبادرات استعادة الشعاب المرجانية في المشروع.
سلّمت شركة "سمانا" للتطوير العقاري أكثر من 1000 وحدة ويوجد 10 آلاف وحدة قيد الإنشاء.
وقال "عمران فاروق"، الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا" للتطوير العقاري: "إن فهمنا العميق للمشهد الاقتصادي في دبي دفعنا إلى أن نصبح سابع أكبر مطور عقاري في المدينة. وتتجسد هذه الخبرة الآن في "سامانا أوشن فيوز" لإنشاء وجهة استثنائية حيث تلتقي الفخامة، والتصميم، والجمال الطبيعي".
وقال "إيلي صعب جونيور"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيلي صعب": "تعد هذه الخطوة "مهمة" في التوسع الاستراتيجي للشركة في وجهات حصرية على مستوى العالم".
وأضاف: "تمثل جزر المالديف إضافة رئيسية إلى محفظتنا العالمية المتنامية، حيث نواصل تقديم مشاريع رائعة في مواقع استراتيجية حول العالم".