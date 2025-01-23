دبي: إطلاق مشروع "سمانا أوشن فيوز" الفاخر في المالديف

ويقع "سامانا أوشن فيوز" على بعد 20 دقيقة بالقارب السريع من مطار "هانيمادو" أو 45 دقيقة بالطائرة المائية من ماليه، ويتميز بتصميمات داخلية من تصميم "إيلي صعب". ومن المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2029.