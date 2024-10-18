دبي: أنحف ناطحة سحاب بارتفاع 380 متراً
من المتوقع أن يجذب أحدث عجائب الهندسة المعمارية في دبي، وهو "برج المربع"، الانتباه ليس بسبب ارتفاعه، بل بسبب نحافته المذهلة. يبلغ ارتفاع هذا البرج 380 متراً، وسيبلغ عرضه شقة واحدة فقط، مما يجعله واحدًا من أضيق ناطحات السحاب التي تم بناؤها على الإطلاق.
يقع هذا المبنى على طول شارع الشيخ زايد وقناة دبي، ويتميز بعرض مذهل يبلغ 22.5 متراً، مما يتحدى جماليات ناطحات السحاب التقليدية ويقدم بيانًا جريئًا في الهندسة المعمارية الحضرية.
"يرتفع المشروع المذهل والبسيط من بين الكثبان الرملية فوق المدينة الأكثر عالمية وتطلعًا للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة، ليقدم مشهدًا جريئاً يخطف الأنفاس".
وسيضم البرج المكون من 73 طابقاً، والذي صممه الاستوديو الإسباني الحائز على جائزة "بريتزكر آر سي آر أركويتيكتس"، 131 شقة، تمتد كل منها على كامل عرض المبنى وتوفر إطلالات بانورامية على كلا الجانبين. بالإضافة إلى هذه المساكن الحصرية، سيوفر البرج وسائل راحة فاخرة مثل سبا ومطعم فاخر ومعرض فني وسينما خاصة وحتى ملعب للبادل.
إن ما يميز مشروع "مربعة" حقًا هو "الحجاب" المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يلف المبنى، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومعاصرًا. وأكد المطورون أن التصميم متجذر بعمق في الثقافة المحلية، حيث تم تصميم الشقق على غرار المنازل العربية التقليدية وتم ترتيبها حول فناء داخلي لخلق بيئة معيشية هادئة وخاصة.
وقال إبراهيم الغرير، المدير العام لشركة مربعة: "هذا أكثر من مجرد مسكن جميل. ما نسعى إلى تحقيقه هو عمل معماري يعزز الحياة ويعكس تراث البيئة المبنية في الإمارات العربية المتحدة. نريد أن يجسد مربعة فيل الهدوء، نفس الهدوء الذي تشعر به عندما تدخل فناء منزل عربي".
ويمثل البرج التعاون الخامس بين Muraba وRCR Arquitectes، مما يسلط الضوء على شراكة استمرت عقدًا من الزمان ركزت على دمج الهندسة المعمارية مع البيئة الطبيعية.
وقال "رافائيل أراندا"، مؤسس RCR Arquitectes: "نحن شغوفون بضمان استجابة مبانيينا لمكانها وانتمائها إلى المناظر الطبيعية الأصلية".
وتبدأ أسعار الشقق من 18 مليون درهم.