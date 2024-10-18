دبي: أنحف ناطحة سحاب بارتفاع 380 متراً

إن ما يميز مشروع "مربعة" حقًا هو "الحجاب" المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والذي يلف المبنى، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا ومعاصرًا. وأكد المطورون أن التصميم متجذر بعمق في الثقافة المحلية، حيث تم تصميم الشقق على غرار المنازل العربية التقليدية وتم ترتيبها حول فناء داخلي لخلق بيئة معيشية هادئة وخاصة.