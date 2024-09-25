دبي:التكنولوجيا الرقمية تسهل على الأجانب شراء العقارات

مع ظهور الأدوات الرقمية، تغيرت توقعات العملاء بشكل كبير. يقول جريجوريان: "يتوقع المشترون اليوم تجربة سلسة تعتمد على التكنولوجيا". أصبح الوصول الفوري إلى المعلومات والقدرة على إجراء المعاملات عبر الإنترنت متطلبات قياسية الآن، مما دفع المتخصصين في العقارات إلى التكيف وفقاً لذلك.

أصبحت الجولات الافتراضية ضرورية للعملاء الدوليين. وذكر جريجوريان: "إنها تسمح للمشترين بفحص العديد من العقارات بسهولة، مما يساعدهم على اختيار الخيارات المناسبة قبل القيام بزيارات شخصية". تعمل هذه التكنولوجيا على تحسين تجربة الشراء بشكل عام من خلال توفير صور عالية الدقة وميزات تفاعلية.