"داماك" تطلق مشروع "ريفرسايد" في دبي
يتم بناء مشروع مجتمعي جديد على ضفة النهر في دبي وسيتضمن بعض المرافق الفريدة مثل المزارع المائية وأوبرا عائمة.
وأطلقت شركة "داماك" العقارية، وهي شركة تطوير عقاري خاصة في دبي، اليوم الأربعاء مشروعها "ريفرسايد فيوز"، الذي يقع في مجمع دبي للاستثمار.
وتبدأ أسعار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة من 888 ألف درهم، والشقق المكونة من غرفتي نوم من 1.42 مليون درهم. ومن المقرر تسليم المشروع في مايو 2028، مع خطة سداد 70/30 متاحة للمشترين.
ويعد المشروع التطويري الرئيسي السادس للمطور.
وكان الطلب على سوق العقارات في دبي استثنائيا خلال السنوات الأربع الماضية مع نمو عدد سكان الإمارة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وتدفق المستثمرين الأجانب والمليونيرات إلى المدينة للاستفادة من العائدات المتزايدة على الاستثمارات.
وقالت داماك إنها تخطط للحفاظ على هذا الزخم وإطلاق مشاريع جديدة في عام 2025.
وتخطط الشركة المطورة التي تتخذ من دبي مقراً لها أيضاً لتوسيع عملياتها إلى الولايات المتحدة. وقد تصدرت الشركة عناوين الأخبار العالمية في وقت سابق من هذا الشهر عندما أعلن مؤسسها حسين سجواني عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف سجواني لصحيفة "خليج تايمز" أن داماك ستستثمر في سوق العقارات الأميركية أيضاً.
وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إن ريفرسايد فيوز يقدم مجموعة من الشقق الأنيقة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم ضمن ثمانية مجمعات ذات طابع فريد: تيل، أزور، مارين، إنديغو، رويال، كابري، صن وباسيفيك.
وأضافت سجواني: "تم تصميم المشروع لربط السكان بالطبيعة والمجتمع، ويتميز بمزيج من المساحات الخضراء والمناظر المائية، مما يعزز الشعور بالرفاهية والاتصال بالبيئة. وسنواصل تشكيل مشهد العقارات الفاخرة في دبي وتقديم منتجات مميزة".
ويأتي إطلاق "ريفرسايد فيوز" بعد عام قياسي حققته شركة داماك العقارية، والذي تميز بإطلاق مشاريع مجتمعية كبرى: صن سيتي، وداماك آيلاندز، والإعلان عن داماك ريفرسايد.