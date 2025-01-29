"داماك" تطلق مشروع "ريفرسايد" في دبي

وقالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إن ريفرسايد فيوز يقدم مجموعة من الشقق الأنيقة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم ضمن ثمانية مجمعات ذات طابع فريد: تيل، أزور، مارين، إنديغو، رويال، كابري، صن وباسيفيك.