"داماك" تطلق مشروعاً فخماً في ميامي وفرص عمل في ولايات أمريكية
قال مؤسس داماك إن الشركة ستواصل التقييم والبحث عن الفرص في مجالات العقارات ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.
وقال حسين سجواني مؤسس داماك لصحيفة خليج تايمز: "لقد أعلنا في ميامي في وقت سابق من هذا الشهر عن استثمار أولي بقيمة 20 مليار دولار مع خطط محتملة لمضاعفة الاستثمار على أساس الطلب المستقبلي وفرص السوق وقابلية التوسع. كما نخطط لإطلاق مشروعنا السكني الفاخر في ميامي هذا العام، والذي سيتم تصميمه من قبل المهندسة المعمارية الشهيرة زها حديد" .
وأضاف "سنواصل تقييم العقارات المتميزة وكذلك فرص مراكز البيانات في الأسواق الأمريكية الرئيسية".
وقال سجواني "إنني أظل متفائلاً بشأن الفرص التي تقدمها الولايات المتحدة للشركات والأفراد لتحقيق النجاح في السنوات المقبلة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة "إدجنكس داتا سنترز" التابعة لداماك للبنية التحتية الرقمية عن دخولها إلى مراكز البيانات في الولايات المتحدة لتسليم مراكز بيانات تستهدف سعة 2000 ميجاوات على مدى السنوات الأربع المقبلة. وأعلنت إدجنكس عن استثمار أولي بقيمة 20 مليار دولار مع خطط محتملة لمضاعفة الاستثمار على أساس الطلب المستقبلي وفرص السوق وقابلية التوسع.
وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مؤسس داماك سجواني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أدى اليمين الدستورية كرئيس رقم 47 لأكبر اقتصاد في العالم يوم الاثنين.
وقال سجواني: "في ظل إدارة ترامب، شهدنا تركيزًا قويًا على النمو الاقتصادي والسياسات المؤيدة للأعمال، والتي لديها القدرة على خلق بيئة قوية للاستثمار وريادة الأعمال. ومن المشجع دائمًا أن نرى مبادرات لتعزيز خلق فرص العمل، والحد من العقبات التنظيمية، وتعزيز العلاقات التجارية".
وأوضح مؤسس داماك أن المرحلة الأولى البالغة 2000 ميجاوات تشمل بناء القدرة من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء، والاستحواذ على بنوك الأراضي بالاشتراك مع المرافق، والاستحواذ على مراكز البيانات والمنصات الحالية.
وفي معرض تعليقه على فرص العمل، أضاف أن فرص العمل المهمة ستتاح في قطاع مراكز البيانات في المناطق التي تخطط داماك للعمل فيها في البداية - بدءًا من ولايات حزام الشمس مثل تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وولايات الغرب الأوسط: أوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا. وقال: "سنبني فرقًا قوية ومحلية تتمتع بخبرة عميقة في السوق، مما يضيف إلى مجموعتنا الحالية من أكثر من 100 محترف متمرس".