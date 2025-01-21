"داماك" تطلق مشروعاً فخماً في ميامي وفرص عمل في ولايات أمريكية

وفي معرض تعليقه على فرص العمل، أضاف أن فرص العمل المهمة ستتاح في قطاع مراكز البيانات في المناطق التي تخطط داماك للعمل فيها في البداية - بدءًا من ولايات حزام الشمس مثل تكساس وأريزونا وأوكلاهوما ولويزيانا وولايات الغرب الأوسط: أوهايو وإلينوي وميشيغان وإنديانا. وقال: "سنبني فرقًا قوية ومحلية تتمتع بخبرة عميقة في السوق، مما يضيف إلى مجموعتنا الحالية من أكثر من 100 محترف متمرس".