"داماك" العقارية تطلق شركة طيران خاصة

وفي أكتوبر الماضي، عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لشركة "داماك العقارية المحدودة" من مستقرة إلى إيجابية، مُؤكدةً على تصنيفها الائتماني للشركة وتصنيف شهادات الثقة غير المضمونة بقيمة 600 مليون دولار والمُستحقة في عام 2027 عند مستوى "متوسط الجدارة الائتمانية". وأرجعت "موديز" هذا التعديل إلى الأداء القوي الذي تُحققه "داماك"، والذي يتجلى في ارتفاع مبيعاتها، و استمرارها في تنفيذ مشاريعها بنشاط، بالإضافة إلى تحسن مقاييس الائتمان لديها، وإدارتها الفعّالة للتدفقات النقدية والسيولة.