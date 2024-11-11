"داماك" العقارية تطلق شركة طيران خاصة
تستعد شركة "داماك العقارية"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، لإطلاق شركة طيران خاصة بها تحت اسم "طيران داماك".
وستُقدم الشركة رحلات إلى ست وجهات سياحية جذابة، هي: سيشل وجزر المالديف وبالي وبورا بورا وفيجي وهاواي.
وقد أعلنت "داماك" عن هذه الخطوة من خلال مقاطع فيديو تشويقية ومحتوى مميز على منصات التواصل الاجتماعي، كما تواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع الشركة للحصول على المزيد من التفاصيل.
"تُقدم "طيران داماك" تجربة سفر استثنائية إلى أشهر الجنان الاستوائية في العالم"، وفقاً لما ورد في الشركة على الإنترنت.
وتبرز شركة "طيران داماك" باعتبارها أول شركة طيران تطلقها شركة تطوير عقاري خاصة في الإمارات. ولجذب المزيد من العملاء، تُقدم الشركة رحلة مجانية لمن يسجل على موقعها الإلكتروني. وبحسب الموقع، سيحظى المُسجلون بفرصة الفوز بهذه الرحلة.
وفي وصفها لرؤيتها، قالت شركة الطيران: "يقدم "طيران داماك" مفهوماً جديداً للسفر، يتجاوز مجرد الانتقال من مكان لآخر، ليُصبح أسلوب حياة يربط بين سحر الاكتشاف ورغد الراحة المنزلية. إننا لا نغير فقط طريقة قضاء الإجازات، بل نُعيد صياغة أسلوب حياتك بالكامل. مرحباً بك في عصر جديد من الرفاهية، حيث تنتظرك رحلات الأحلام."
من المُتوقع أن يُشعل دخول "طيران داماك" سوق الطيران الخاص منافسة شرسة مع شركات مثل "بيوند" و"روتانا جيت" وغيرها. يُذكر أن "بيوند"، التي تُطلق على نفسها لقب أول شركة طيران ترفيهية فاخرة في العالم، قد أطلقت رحلتها الأولى من مطار آل مكتوم الدولي في دبي إلى جزر المالديف في أبريل 2024.
أصبحت دبي وجهة عالمية للأثرياء، حيث يعيش بها ما يقرب من 72.500 مليونيراً، و212 شخصاً تتجاوز ثرواتهم 100 مليون دولار، و15 مليارديراً. ومع زيادة الطلب على شركات الطيران الفاخر، تسارع هذه الشركات إلى تلبية احتياجات هذه الفئة من العملاء الأثرياء.
وفي أكتوبر الماضي، عدّلت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لشركة "داماك العقارية المحدودة" من مستقرة إلى إيجابية، مُؤكدةً على تصنيفها الائتماني للشركة وتصنيف شهادات الثقة غير المضمونة بقيمة 600 مليون دولار والمُستحقة في عام 2027 عند مستوى "متوسط الجدارة الائتمانية". وأرجعت "موديز" هذا التعديل إلى الأداء القوي الذي تُحققه "داماك"، والذي يتجلى في ارتفاع مبيعاتها، و استمرارها في تنفيذ مشاريعها بنشاط، بالإضافة إلى تحسن مقاييس الائتمان لديها، وإدارتها الفعّالة للتدفقات النقدية والسيولة.
وإضافة إلى ذلك، عززت "داماك العقارية" مكانتها الريادية في القطاع بمنحها عقوداً بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك لمجموعة متنوعة من المشاريع ضمن محفظتها.