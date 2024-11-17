خدمة حافلات مجانية من "دانوب" للملاك والمستأجرين

وأضاف أن "مشاريعنا التالية أوبالز وبيتالز سيتم تسليمها قبل الموعد المحدد. وذلك لأننا نجحنا في بيع المشروع بشكل أسرع، واخترنا مقاولاً يتمتع بسمعة طيبة، كما أن شركتنا التابعة دانوب لمواد البناء توفر المواد على سبيل الأولوية. وبالنسبة للمقاولين، فإن المشكلة الأكبر هي الخرسانة والصلب ومواد التشطيب الأخرى. لكننا قادرون على تزويدهم بالمواد في الوقت المحدد"، مضيفًا أن تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 25 في المائة في العام الماضي.