خدمة حافلات مجانية من "دانوب" للملاك والمستأجرين
مع تزايد المنافسة بين مطوري دبي لتقديم وسائل راحة جديدة، قدم المطور الخاص "دانوب العقارية" خدمة حافلات النقل إلى محطة المترو للمستأجرين وأصحاب العقارات في جمز، والتي تم تسليمها قبل 5 أشهر من الموعد المحدد.
دانوب العقارية هي أول شركة تطوير خاصة تقدم خدمة حافلات النقل المكوكية للمستأجرين وأصحاب العقارات.
وقال رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دانوب العقارية: "في جمز، أضفنا حافلة نقل مترو مجانية للمستأجرين كجزء من وسائل الراحة. تقع على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من المترو إلى جمز، لذلك قررنا تقديم هذه الخدمة للسكان والمستأجرين. كل نصف ساعة، ستذهب حافلة من وإلى جيمس والمترو لنقل الأشخاص".
حافظت شركة دانوب العقارية، أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في دبي، على تقليدها في تسليم المشاريع قبل الموعد المحدد من خلال تسليم مشروع جمز باي دانوب قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد.
تم إطلاق المشروع الذي تبلغ قيمته 350 مليون درهم إماراتي في يونيو 2022، وتم بيعه بالكامل خلال ساعات قليلة من إطلاقه.
وحضر حفل التسليم الأسبوع الماضي محمد البدواوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم العقارات (ريرا) وكبار المسؤولين في مجموعة دانوب والمديرين التنفيذيين في الصناعة والمقيمين.
وقد نجح المطور العقاري الذي يقع مقره في دبي بالفعل في تسليم العديد من المشاريع قبل الموعد المحدد.
وأضاف أن "مشاريعنا التالية أوبالز وبيتالز سيتم تسليمها قبل الموعد المحدد. وذلك لأننا نجحنا في بيع المشروع بشكل أسرع، واخترنا مقاولاً يتمتع بسمعة طيبة، كما أن شركتنا التابعة دانوب لمواد البناء توفر المواد على سبيل الأولوية. وبالنسبة للمقاولين، فإن المشكلة الأكبر هي الخرسانة والصلب ومواد التشطيب الأخرى. لكننا قادرون على تزويدهم بالمواد في الوقت المحدد"، مضيفًا أن تكاليف البناء ارتفعت بنسبة 25 في المائة في العام الماضي.
أطلقت شركة دانوب العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الخاصة في دبي، حوالي 20 ألف وحدة حتى الآن، وقامت بتسليم 10 آلاف وحدة للمشترين بنجاح.
إيجارات الفرجان تتطابق مع مرسى دبي
وأضاف أن "الطلب على العقارات من المشترين والمستأجرين في منطقة الفرجان مرتفع للغاية بسبب اتصالها بشبكة المترو، كما يمكن للسكان الحصول على كل ما يمكن للآخرين الحصول عليه في الكرامة وبر دبي مثل المدارس والمستشفيات والمطاعم ومحلات السوبر ماركت".
وحول الطلب المتزايد على مناطق الفرجان، أوضح رضوان أن إيجارات الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف في منطقة الجمز تصل إلى نحو 85 ألف درهم، و130 ألف درهم، و165 ألف درهم.
وقال "لم نسمع من قبل عن هذا النوع من الإيجارات في الفرجان. هذه (تعادل) الإيجارات في دبي مارينا. الناس على استعداد لدفع الإيجار لشركة دانوب العقارية بسبب وسائل الراحة التي نقدمها. وعلاوة على ذلك، يحصل المستأجرون على شقة مفروشة بالكامل، مما يمنحهم إيجارات أعلى بنسبة 10-12 في المائة مقارنة بالشقق الأخرى".
وعلاوة على ذلك، فإن نقل المطار إلى دبي الجنوب على مدى السنوات العشر المقبلة قد أدى أيضاً إلى تحويل تركيز المستثمرين والمطورين نحو مناطق مثل الفرجان والمرجان وقرية جميرا سيركل وغيرها من المجتمعات الواقعة على طول طريق الشيخ محمد بن زايد وطريق الإمارات.