"حي سمر 1": تجربة سكنية فريدة في قلب الشارقة
أعلنت مجموعة "ألف"، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في الشارقة، عن إطلاق "حي سمر 1" في المنطقة الجديدة ضمن مشروع حيّان السكني، ويأتي الإعلان عن المشروع الجديد بعد بيع 90 بالمئة من الوحدات في حيي أريم وألما.
وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف العقارية: "يأتي الإطلاق الناجح لأحدث أحياءنا، سمر 1، ضمن مشروع حيّان السكني، استجابة للطلب المتزايد على هذا المشروع. ويعكس ذلك التزام مجموعة ألف بتعزيز التجارب المجتمعية الرائدة من خلال تقديم مرافق سكنية وتجارية حديثة وفريدة من نوعها".
وأضاف أن مشروع حيّان "يمثل نموذجاً رائداً لجهود مجموعة ألف في تعزيز القطاع الاستثماري في الشارقة من خلال توفير عقارات عالية الجودة تتوافق مع المعايير العالمية، وتلبي التطلعات المتنوعة للمشترين وأصحاب الأعمال والمستثمرين في كافة القطاعات، مع التركيز على الجودة والتميز".
يقع مشروع سمر 1 في قلب الشارقة، وهو أحدث إضافة لمشروع حيّان السكني. ويتكون المشروع السكني الجديد من 180 وحدة، بما في ذلك منازل تاون هاوس مكونة من ثلاث غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من أربع غرف نوم، وفلل مستقلة مكونة من أربع غرف نوم.
يتكون المشروع الجديد من حي صديق للعائلة ويتضمن وسائل راحة بما في ذلك حمام سباحة على شكل بحيرة، وحديقة، ومناطق لعب للأطفال، ومزرعة، وحدائق صغيرة للفيلات، ومسار للدراجات، ومركز تسوق، ومسجد.
ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع لأصحابه بحلول سبتمبر 2028 عند الانتهاء من البناء.
حيّان هو مشروع سكني بقيمة 3.5 مليار درهم إماراتي لمجموعة ألف، ويمتد على مساحة تقارب 8.7 مليون قدم مربعة، ويتضمن 1882 وحدة فيلا موزعة على أربع مناطق مختلفة.
ويضم المشروع 80 ألف قدم مربعة من المحاصيل العضوية الصالحة للأكل وأكثر من 40 ألف شجرة خضراء، وهو يتوافق مع رؤية الشارقة في تحقيق بيئة خضراء مستدامة تلتزم بالمعايير البيئية العالمية، كما يضم حيّان أكبر بحيرة سباحة في الإمارة، إلى جانب مساحات مفتوحة تضم ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وتنس، وصالة رياضية، ومسارات للجري وركوب الدراجات بطول 6 كيلومترات. كما يوفر المشروع خيارات متعددة لتناول الطعام والمقاهي وصالة رياضية، توفر جميعها للسكان مرافق متكاملة بإطلالات على البحيرة.