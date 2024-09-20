"حي سمر 1": تجربة سكنية فريدة في قلب الشارقة

ويضم المشروع 80 ألف قدم مربعة من المحاصيل العضوية الصالحة للأكل وأكثر من 40 ألف شجرة خضراء، وهو يتوافق مع رؤية الشارقة في تحقيق بيئة خضراء مستدامة تلتزم بالمعايير البيئية العالمية، كما يضم حيّان أكبر بحيرة سباحة في الإمارة، إلى جانب مساحات مفتوحة تضم ملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة وتنس، وصالة رياضية، ومسارات للجري وركوب الدراجات بطول 6 كيلومترات. كما يوفر المشروع خيارات متعددة لتناول الطعام والمقاهي وصالة رياضية، توفر جميعها للسكان مرافق متكاملة بإطلالات على البحيرة.