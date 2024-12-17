حماية المستثمرين عند إلغاء المشاريع العقارية في دبي

لكن، تجدر الإشارة إلى أن بعض المشاريع قيد الإنشاء قد لا تسلم في الوقت المحدد، وفي حالات قليلة، قد تواجه تأخيرات كبيرة أو حتى إلغاء. وللتصدي لهذه المخاوف وحماية المستثمرين، طبقت حكومة دبي مجموعة من القواعد واللوائح التي تُعنى بإدارة المشاريع قيد الإنشاء غير المكتملة أو الملغاة، بما يضمن مزيداً من الشفافية والمساءلة في السوق العقارية.