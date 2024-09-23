الشارقة :إلزام الملاك بتوثيق عقود الإيجار خلال 15 يوماً

"ويُستثنى من أحكام هذا القانون الأراضي الزراعية والعقارات التي تمنحها حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تكن مملوكة، والعقارات التي يوفرها صاحب العمل لإسكان العاملين لديه دون تحصيل إيجار منهم. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين صاحب العمل ومؤجر العقار."