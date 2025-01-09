"جميرا سيركل" تتصدر سوق العقارات في دبي 2024
بعد عام قياسي شهده سوق العقارات في دبي، أصبح لدى المشترين والمستثمرين الكثير ليفكروا فيه وهم يتطلعون إلى تحقيق أفضل تحركاتهم في السوق خلال عام 2025.
ومع وجود مجموعة ضخمة من خيارات العقارات والمواقع السكنية الجذابة للاختيار من بينها، فإن كل الدلائل تشير إلى أن دائرة قرية جميرا (JVC) ستظل عامل جذب رئيسي هذا العام، بحسب خبراء الصناعة.
وفي عام 2024، أصبحت قرية "جميرا سيركل" القوة الأبرز في معاملات العقارات، بإجمالي مبيعات بلغت 16.6 مليار درهم، على الرغم من أن قصة نجاح المنطقة لا تقتصر على الأرقام فقط. ويقول فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة إف إيه إم العقارية: "إن المزيج الفريد من القدرة على تحمل التكاليف، والاتصال، والمعيشة المجتمعية، وإمكانات الاستثمار القوية يجعلها خياراً بارزاً في دبي. فهي تسد الفجوة بين المناطق الراقية عالية التكلفة والأحياء القديمة الأقل حداثة، وتوفر أسلوب حياة متوازن يجذب مجموعة واسعة من المشترين والمستثمرين".
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن شركة "دي إكس بي إنتراكت"، احتلت قرية "جميرا سيركل" المرتبة الأولى كأفضل منطقة من حيث مبيعات مطوري العقارات الجاهزة في عام 2024، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 1.2 مليار درهم من 1,183 معاملة، بمتوسط 1.01 مليون درهم لكل معاملة.
وفي ما يتعلق بمعاملات إعادة البيع، احتلت قرية جميرا سيركل المركز الثاني بعد "دبي مارينا"، بإجمالي حجم مبيعات إعادة بيع بلغ 3 مليارات درهم من 3412 معاملة، بمتوسط 879 ألف درهم لكل معاملة. وقال المسدي: "يعكس قطاع إعادة البيع على وجه الخصوص اتجاهاً مهماً - حيث يستغل المستثمرون والمطورون الأوائل الذين اشتروا الأراضي أو بنوا العقارات منذ سنوات السوق الصاعدة الآن". وأضاف: "يحقق هؤلاء البائعون أرباحاً كبيرة، مستفيدين من حقيقة أن تكاليف الأراضي والبناء قبل أربع إلى خمس سنوات كانت أقل بكثير مما هي عليه اليوم. وقد جعل هذا من قرية جميرا الدائرية مركزاً ساخناً للمعاملات وأثبت أنها واحدة من أفضل خمس مناطق أداءً في دبي".
وتمتد هيمنة قرية جميرا سيركل إلى سوق العقارات على الخريطة، حيث تحتل مرتبة متقدمة باستمرار. وفي عام 2024، كانت المنطقة الأفضل أداءً في دبي من حيث مبيعات المطورين على الخريطة، حيث حققت مبيعات مذهلة بلغت 11 مليار درهم من 11,234 معاملة، بمتوسط قيمة معاملات 979,500 درهم. وفي الوقت نفسه، احتلت قرية جميرا الدائرية المرتبة الثانية بعد الخليج التجاري في إعادة بيع العقارات على الخريطة، بإجمالي حجم مبيعات بلغ 1.4 مليار درهم من 903 معاملة، بمتوسط 1.55 مليون درهم لكل معاملة.
يقول المسدي إن العوامل التي أدت إلى شعبية قرية جميرا سيركل وتصنيفها في المراكز الأولى متعددة الأوجه، وتشمل هذه العوامل:
• القدرة على تحمل التكاليف: تقدم قرية جميرا سيركل أسعار تنافسية في جميع القطاعات، مما يجعلها جذابة لمجموعة واسعة من المشترين والمستثمرين.
• تحقيق الأرباح: يقوم العديد من المالكين والمطورين ببيع العقارات الآن للاستفادة من الأرباح الكبيرة بسبب انخفاض تكاليف الأرض والبناء التاريخية.
• عروض محسّنة: ركز المطورون على إطلاق جيل جديد من العقارات في قرية جميرا سيركل بتصميمات حديثة وجودة أعلى ومرافق ووسائل راحة فائقة - وهي العناصر التي أعادت تعريف المنطقة.
• معنويات المستثمرين: لقد أدى نجاح الاستثمارات السابقة إلى خلق تأثير متموج، مما أدى إلى جذب المزيد من المستثمرين الذين لديهم ثقة في سجل قرية جميرا سيركل الحافل بالعوائد.
وأضاف المسدي: "تجذب قرية جميرا سيركل مجموعة متنوعة من المشترين والعائلات التي تجذبها القدرة على تحمل التكاليف والمعيشة في هذا المكان، والمهنيين الشباب الذين يبحثون عن نقاط سعر في متناول الجميع ووسائل الراحة الحديثة، والمستثمرين الذين ينجذبون إلى العائدات الإيجارية المرتفعة وإمكانات إعادة البيع والأداء الثابت للمنطقة".