"جميرا سيركل" تتصدر سوق العقارات في دبي 2024

وفي ما يتعلق بمعاملات إعادة البيع، احتلت قرية جميرا سيركل المركز الثاني بعد "دبي مارينا"، بإجمالي حجم مبيعات إعادة بيع بلغ 3 مليارات درهم من 3412 معاملة، بمتوسط 879 ألف درهم لكل معاملة. وقال المسدي: "يعكس قطاع إعادة البيع على وجه الخصوص اتجاهاً مهماً - حيث يستغل المستثمرون والمطورون الأوائل الذين اشتروا الأراضي أو بنوا العقارات منذ سنوات السوق الصاعدة الآن". وأضاف: "يحقق هؤلاء البائعون أرباحاً كبيرة، مستفيدين من حقيقة أن تكاليف الأراضي والبناء قبل أربع إلى خمس سنوات كانت أقل بكثير مما هي عليه اليوم. وقد جعل هذا من قرية جميرا الدائرية مركزاً ساخناً للمعاملات وأثبت أنها واحدة من أفضل خمس مناطق أداءً في دبي".