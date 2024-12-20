تكافل الإمارات ترفع رأس مالها إلى 210 ملايين درهم بنجاح
أعلنت شركة تكافل الإمارات للتأمين ش.م.ع، الشركة الرائدة في تقديم حلول التأمين المبتكرة والمدرجة في سوق دبي المالي، عن إتمام زيادة رأس مالها بنجاح، ليصل إجمالي رأس مالها إلى 210,652,000 درهم. وقد تحقق هذا الإنجاز التاريخي من خلال إصدار حقوق أولوية تم طرحها على المستثمرين الحاليين، حيث جمعت 185 مليون درهم بسعر إصدار درهم واحد للسهم الجديد. ويعكس نجاح هذه المبادرة الثقة القوية من جانب المساهمين والسوق في قيادة الشركة وتوجهها الاستراتيجي.
وتأتي هذه الزيادة في رأس المال في أعقاب عودة تكافل الإمارات إلى الربحية، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 8.8 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، وهو تحول ملحوظ من خسارة بلغت 851 ألف درهم خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحول الإيجابي إلى التدابير الحاسمة التي اتخذت في وقت سابق من العام، بما في ذلك شطب الخسائر المتراكمة كجزء من مبادرة أوسع نطاقاً بقيادة مجلس الإدارة. وقد أرست هذه الجهود أساسًا متينًا للنمو المستدام، مدفوعًا بالتحسينات التشغيلية وتحسين الشفافية وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة.
وأكد الدكتور نور عطاطرة، رئيس مجلس الإدارة، على أهمية هذا الإنجاز قائلاً: "إن إتمام زيادة رأس مالنا بنجاح يشكل إنجازاً محورياً لشركة تكافل الإمارات، مما يمكننا من الاستفادة من الفرص الناشئة وتوسيع حضورنا في السوق وتعزيز الابتكار في قطاع التأمين التكافلي. ويتماشى هذا الإنجاز مع السياسات الثاقبة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي خلقت بيئة عمل ديناميكية وتقدمية. وكان دعمهم الثابت فعالاً في نجاحنا ونمونا".
وفي إطار هذا التوجه، أكد أحمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي للاستثمار، على التزام الشركة تجاه أصحاب المصلحة: "يظل تركيزنا منصباً على تنفيذ استراتيجية استثمارية قوية تعالج التحديات السابقة مع تحقيق تقدم مستدام. ومن خلال تجاوز توقعات مستثمرينا وشركائنا وعملائنا، نحن على ثقة من أننا سنتمكن من إظهار أداء مالي محسن ومكانة سوقية أقوى في الأرباع المقبلة، بدعم من المرونة والاستقرار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لشركة تكافل الإمارات ومساهميها، مما يمهد الطريق لمواصلة النجاح والابتكار في قطاع التأمين التكافلي.