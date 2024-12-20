تكافل الإمارات ترفع رأس مالها إلى 210 ملايين درهم بنجاح

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال في أعقاب عودة تكافل الإمارات إلى الربحية، حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 8.8 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2024، وهو تحول ملحوظ من خسارة بلغت 851 ألف درهم خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا التحول الإيجابي إلى التدابير الحاسمة التي اتخذت في وقت سابق من العام، بما في ذلك شطب الخسائر المتراكمة كجزء من مبادرة أوسع نطاقاً بقيادة مجلس الإدارة. وقد أرست هذه الجهود أساسًا متينًا للنمو المستدام، مدفوعًا بالتحسينات التشغيلية وتحسين الشفافية وتقديم المنتجات والخدمات المتطورة.