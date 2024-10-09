تقدم سريع في بناء فندق "وين المرجان" برأس الخيمة
تتقدم أعمال بناء منتجع الألعاب المتكامل "وين المرجان" في رأس الخيمة بسرعة حيث وصلت إلى الطابق الخامس عشر.
وقال "كريج بيلينجز" الرئيس التنفيذي لشركة "وين ريزورتس" خلال مكالمة مع المستثمرين والمحللين يوم الثلاثاء: "يتقدم البناء بسرعة في المشروع، حيث يقترب العمل الآن من الطابق الخامس عشر من الفندق. ويبلغ ارتفاع المبنى الآن أكثر من 90 مترًا".
وعند اكتماله، سيكون أطول مبنى في رأس الخيمة. ومن المقرر افتتاح الفندق في عام 2027، وسيضم 1542 غرفة وجناحًا، بما في ذلك 22 فيلا خاصة تقع على المرسى المجاور للمنتجع.
وأعلنت شركة وين ريزورتس الأسبوع الماضي أن الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة أصدرت ترخيص تشغيل منشأة ألعاب تجارية للكيان الذي يقوم بتطوير منتجع وين جزيرة المرجان في رأس الخيمة.
وقال بيلينجز إنهم سعداء بالإعلان العام الذي أصدرته الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية (GCGRA) - الهيئة التنظيمية الفيدرالية للألعاب في دولة الإمارات العربية المتحدة - لمنح الترخيص.
"يتمتع أعضاء GCGRA بخبرة كبيرة، كما أن تأسيسها يخلق مزيدًا من الوضوح للمستثمرين ومصادر التمويل."
فائدة طويلة الأمد
وساهمت شركة "وين ريزورتس"، التي تملك 40% من المشروع، بمبلغ 514.4 مليون دولار (1.88 مليار درهم) في المشروع حتى الآن.
وين المرجان هو مشروع مشترك بين الشركات التابعة لمنتجعات وين؛ مرجان، وشركة راك للضيافة القابضة.
وخلال الربع الثاني، ساهمت شركة Wynn Resorts بمبلغ 357 مليون دولار أمريكي من الأسهم في مشروعها المشترك في الإمارات العربية المتحدة. وقد تضمنت هذه الصفقة شراء حصتنا البالغة 40% من إجمالي مساحة 155 فدانًا من الجزيرة الثالثة حيث يقع مشروع المرجان. وقال بيلينجز: "نتيجة لذلك، يمتلك مشروعنا المشترك الآن ليس فقط الأرض الواقعة تحت مشروع Wynn Al Marjan، بل وأيضًا أكثر من 70 فدانًا من الأراضي للتطوير المستقبلي المحتمل على الجزيرة".
وقال خلال المكالمة الهاتفية مع المحللين: "لقد قمنا من قبل بشراء الأراضي في الولايات المتحدة وماكاو. ونحن على ثقة من أن الاستحواذ على هذا البنك الضخم من الأراضي في المرجان سيثبت قيمته على المدى الطويل. تعد الإمارات العربية المتحدة السوق الجديدة الأكثر إثارة لصناعتنا منذ عقود، ولا تزال ثقتنا في الطلب وإمكانات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في المرجان تنمو... ما زلت متفائلاً بشكل لا يصدق بشأن مستقبل شركتنا. لدينا أفضل الأصول في أسواق الألعاب الرائدة في العالم. لدينا أيضًا مشروع تطوير مثير بعائد استثمار مرتفع في الإمارات العربية المتحدة قيد التنفيذ - وهي فرصة تطوير فريدة من نوعها في صناعتنا".
أهم أسواق العملاء
وفي رده على استفسار حول أهم الأسواق المصدرة لفندق المرجان، قال الرئيس التنفيذي لشركة وين ريزورتس، بيلينجز، إن قرب دولة الإمارات العربية المتحدة من الهند وآسيا يشكل ميزة للفندق.
وأضاف أن دولة الإمارات العربية المتحدة لديها عدد كبير من السكان المغتربين وهو ما يشكل ميزة أيضاً لمنشأة الألعاب.
وأضاف: "لدينا 10 ملايين شخص في الإمارات العربية المتحدة، و9 ملايين منهم من غير الإماراتيين. وهذا رقم مواتٍ للغاية. ولدينا خطة سوقية قوية للغاية. وسنكون مستعدين عندما تفتح الأبواب. وأوروبا سوق مهمة أيضًا لمنتجع وين المرجان، ولكن لا تنسوا الهند أيضًا، وهي سوق ضخمة في هذا الجزء من العالم. والكثير من الناس والأثرياء في الإمارات العربية المتحدة هم من الهند".
وفيما يتعلق بالعائدات، قال بيلينجز إن أعلى عائد نسبي سوف يأتي بالتأكيد من أصول جزيرة المرجان.