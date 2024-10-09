تقدم سريع في بناء فندق "وين المرجان" برأس الخيمة

وقال خلال المكالمة الهاتفية مع المحللين: "لقد قمنا من قبل بشراء الأراضي في الولايات المتحدة وماكاو. ونحن على ثقة من أن الاستحواذ على هذا البنك الضخم من الأراضي في المرجان سيثبت قيمته على المدى الطويل. تعد الإمارات العربية المتحدة السوق الجديدة الأكثر إثارة لصناعتنا منذ عقود، ولا تزال ثقتنا في الطلب وإمكانات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في المرجان تنمو... ما زلت متفائلاً بشكل لا يصدق بشأن مستقبل شركتنا. لدينا أفضل الأصول في أسواق الألعاب الرائدة في العالم. لدينا أيضًا مشروع تطوير مثير بعائد استثمار مرتفع في الإمارات العربية المتحدة قيد التنفيذ - وهي فرصة تطوير فريدة من نوعها في صناعتنا".