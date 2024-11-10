تدفق المطورين إلى رأس الخيمة للاستفادة من الطلب المتزايد
يتدفق المطورون في دولة الإمارات العربية المتحدة والأجانب إلى جزيرة المرجان ومنطقة رأس الخيمة الوسطى في رأس الخيمة للاستفادة من الطلب غير المسبوق في الإمارة الشمالية.
وبدأ إطلاق المشاريع الجديدة والطلب عليها يرتفع بشكل كبير بعد الإعلان عن أول منتجع ألعاب متكامل في الشرق الأوسط، وين المرجان، في يناير 2022، ويستمر هذا الاتجاه حتى يومنا هذا.
من شركة الدار العقارية في أبو ظبي إلى شركة بانثيون للتطوير في دبي إلى شركة رأس الخيمة العقارية في رأس الخيمة، يسعى المطورون إلى تحقيق أقصى استفادة من الفرص، حيث تشهد الإمارة الشمالية أيضًا تدفقًا من الأفراد ذوي الثروات العالية.
وقد ضخ المطورون مليارات الدراهم في مشاريع سكنية وفندقية في جزيرة المرجان، التي يطلق عليها اسم نخلة رأس الخيمة. وبعد بيعها بنجاح، أطلقت شركة المرجان للتطوير العقاري مشروع راك سنترال لتلبية الطلب المتزايد.
ولتلبية الطلب المتزايد، أطلقت شركة رأس الخيمة العقارية جزيرة الراحة في ميناء العرب والتي ترتبط بنظام نقل مائي خاص. وسيضم المشروع فنادق راقية ومساكن ذات علامات تجارية ومراسي ونوادي شاطئية وشاطئًا عامًا بطول 2.5 كيلومتر ومجموعة متنوعة من مرافق البيع بالتجزئة والترفيه.
وأعلنت شركة "بانثيون" للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها عن إطلاق أحدث مشاريعها متعددة الاستخدامات، ون سنترال، والذي تبلغ قيمته مليار درهم إماراتي، والذي يقع في قلب إمارة رأس الخيمة المزدهرة.
وقال "كالبش كيناريوالا"، مؤسس شركة بانثيون للتطوير: "من المتوقع أن يصبح راك سنترال منطقة مالية نابضة بالحياة، وون سنترال في طليعة هذا التحول. رؤيتنا في المخطط الرئيسي لراك سنترال هي أكثر من مجرد مشروع عقاري - إنها خطوة محورية نحو بناء مجتمع مستدام ومبتكر وقوي اقتصاديًا من شأنه أن يفيد السكان والشركات ومنطقة الإمارات الشمالية الأوسع لسنوات قادمة".
وأضاف كيناريوالا: "إن هدفنا هو إنشاء مجتمعات لا تلبي احتياجات الحياة العصرية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز نوعية الحياة لسكاننا من خلال التصميم المبتكر والممارسات المستدامة".
سيستمتع سكان راك سنترال بأكثر من 25 مرفقًا فاخرًا، بما في ذلك حمام سباحة لا متناهي على السطح، وصالة سماوية، ومسار للركض، وسينما، وحديقة مخصصة للكلاب.
يمتد هذا التطوير الأحدث على مساحة 450 ألف قدم مربع، وسيضم 312 شقة سكنية ومبنى مكاتب من الدرجة الأولى وشقق فندقية محاطة بإطلالات خلابة على البحر وملعب الجولف ومنتجع وين الجديد ووسائل الراحة ذات المستوى العالمي.
وسيتمتع السكان بإمكانية الوصول إلى خيارات الترفيه بما في ذلك قرية الحمرا ونادي الحمرا للغولف ومنتجع وين، بالإضافة إلى إطلالات رائعة على ملعب الغولف والبحر والمناظر الطبيعية الشاسعة. بالإضافة إلى ذلك، يقع المشروع في منطقة راك سنترال، إحدى أسرع المناطق نمواً في الإمارات العربية المتحدة في مجال السياحة والترفيه والعقارات، مما يجعله موقعاً رئيسياً للنمو المستقبلي.
أعلنت شركة الحمرا عن إطلاق مشروعها السكني "الحمرا ووترفرونت" والذي يضم 622 شقة سكنية موزعة على خمسة مبانٍ بارتفاع 18 طابقاً و19 تاون هاوس. ويضم المشروع ممشى ومساحة عمل مشتركة وغرفة ترفيه وحمامات سباحة ومضمار للجري وملاعب تنس وصالة ألعاب رياضية وحدائق ومنطقة لعب للأطفال ومنطقة للشواء وحديقة للحيوانات الأليفة ومنطقة للعناية بالحيوانات الأليفة.
كشفت شركة آرك ديفلوبرز عن مشروع سورا بيتش ريزيدنسز على جزيرة المرجان، وهو مشروع مكون من 18 طابقاً بمساحة مبنية تبلغ 1.8 مليون قدم مربع.
أطلقت شركة المال للتطوير العقاري مشروع "فندق ومساكن جزيرة المرجان" غير المتوقع والذي يضم 422 وحدة فندقية وسكنية ومن المقرر إنجازه في النصف الثاني من عام 2026.
أطلقت شركة أوكتا العقارية وعلامة الأزياء ونمط الحياة إيلي صعب مشروع لا مير من إيلي صعب على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والذي ستطوره شركة آرتي ديفيلوبمنتس. يوفر المشروع السكني المكون من ثلاثة أبراج بعض المرافق الفريدة مثل سيرين بارك في الطابق الأول، ولينك جاردن في الطابقين الثاني والثالث، وصالة رياضية في السماء، ومساحة عمل مشتركة في السماء والعديد من المرافق الأخرى.
الإيجارات والأسعار
مع ارتفاع عدد السكان والطلب المتزايد، ارتفعت الإيجارات والأسعار في رأس الخيمة عدة مرات في فترة ما بعد الوباء، حيث تشهد الإمارة الشمالية تدفقًا للأفراد ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم.
وبحسب شركة الاستشارات العقارية أستيكو، ارتفعت إيجارات العقارات النموذجية بنسبة سبعة في المائة على أساس ربع سنوي و17 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. وشهدت العقارات الراقية - التي تقع بشكل رئيسي في مناطق الحمراء وميناء العرب والمرجان - زيادة في الإيجارات بنسبة ستة في المائة على أساس ربع سنوي و22 في المائة على أساس سنوي.
من المتوقع أن ترتفع أسعار القدم المربع للوحدات النموذجية بنسبة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة في المائة على أساس ربع سنوي، و11 إلى 21 في المائة على أساس سنوي بحلول الربع الثاني من عام 2024.
وأظهرت بيانات أستيكو أن ميناء العرب هو المكان الأكثر تكلفة لشراء العقارات حيث وصلت الأسعار إلى 1500 درهم للقدم المربع.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في القطاع العقاري إن أسعار العقارات في رأس الخيمة قد ترتفع ثلاثة أضعاف في السنوات القليلة المقبلة بسبب الطلب المرتفع. وعلى نحو مماثل، قد تشهد الإيجارات ارتفاعاً كبيراً أيضاً حيث تستهدف الإمارة الشمالية استقطاب أكثر من ثلاثة ملايين سائح بحلول عام 2030.