تدفق المطورين إلى رأس الخيمة للاستفادة من الطلب المتزايد

أطلقت شركة أوكتا العقارية وعلامة الأزياء ونمط الحياة إيلي صعب مشروع لا مير من إيلي صعب على جزيرة المرجان في رأس الخيمة، والذي ستطوره شركة آرتي ديفيلوبمنتس. يوفر المشروع السكني المكون من ثلاثة أبراج بعض المرافق الفريدة مثل سيرين بارك في الطابق الأول، ولينك جاردن في الطابقين الثاني والثالث، وصالة رياضية في السماء، ومساحة عمل مشتركة في السماء والعديد من المرافق الأخرى.