تحول المستأجرين إلى التملك يرفع مبيعات الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في دبي
سجل قطاع العقارات ميسورة التكلفة المتنامي في دبي مكاسب كبيرة العام الماضي، مع توجه المزيد من المستأجرين نحو التملك.
وبحسب تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني، شهدت الوحدات التي تتراوح أسعارها بين مليون ومليوني درهم نمواً قوياً بشكل خاص مع زيادة الطلب بنسبة 71% على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات بنك الإمارات دبي الوطني أن المدينة شهدت على مدار العام أكثر من 168 ألف معاملة سكنية عبر أسواق التملك الحر. وتم بيع ما مجموعه 114.480 وحدة قيد الإنشاء في عام 2024. وارتفعت حصتها في إجمالي المعاملات من 54 في المائة في عام 2023 إلى 68 في المائة في عام 2024.
وبالتزامن مع النمو المذهل في الطلب، وصل عدد الوحدات التي تم إطلاقها في مختلف أنحاء المدينة إلى أعلى مستوى على الإطلاق، حيث تم إطلاق ما مجموعه 142 ألف وحدة في مختلف أنحاء دبي بحلول عام 2024.
وقال "سوابنيل راجاسيخاران بيلاي"، مدير أبحاث العقارات في بنك الإمارات دبي الوطني، في التقرير: "بالمقارنة مع ديسمبر 2020، أصبح متوسط الأسعار للشقق أعلى بنسبة 65 في المائة بينما تضاعف متوسط أسعار الفلل/التاون هاوس/القدم المربع".
وفي الربع الرابع، بلغت قيمة معاملات المبيعات الإجمالية 116.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 31.1% على أساس سنوي، مع ارتفاع حجم المعاملات بنسبة 51.8% إلى 46,844 صفقة مغلقة.
وبحسب تقرير سوق العقارات في دبي للربع الرابع من عام 2024 الصادر عن شركة "سبرينغفيلد" العقارية، فإن سوق العقارات على الخارطة، الذي ساهم بأكثر من نصف إجمالي قيمة المعاملات، فضلاً عن قطاع العقارات الفاخرة المزدهر في دبي - والذي لا يزال يجذب الأفراد ذوي الثروات العالية والمستثمرين المؤسسيين في جميع أنحاء العالم - يشكل أساس هذا النمو. وتظل الأحياء العريقة مثل نخلة جميرا ووسط مدينة دبي ودبي مارينا مهيمنة، حيث تقدم مزيجاً من الحصرية وجاذبية نمط الحياة والقيمة طويلة الأجل.
صرح فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة سبرينغفيلد العقارية: "يواصل سوق العقارات في دبي إظهار قوة ملحوظة وجاذبية عالمية، مدعومة بالتخطيط الاستراتيجي و الرؤية المتطورة وثقة المستثمرين. هذا النمو هو نتيجة للتركيز المتعمد على تلبية تفضيلات المشترين المتطورة مع وضع معايير جديدة للجودة والابتكار والاستدامة ".
ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي لعبته شريحة البيع على الخارطة في دفع عجلة نجاح العقارات في دبي، حيث تم تسجيل 30,388 معاملة في الربع الرابع، بدعم من خطط الدفع المبتكرة وإقبال المستثمرين القوي على الأصول الجاهزة للمستقبل. وبرزت مناطق مثل دبي الجنوب وقرية جميرا الدائرية كمراكز نمو للمشترين من ذوي الدخل المتوسط، في حين اجتذبت مشاريع البيع على الخارطة الفاخرة في نخلة جميرا ودبي هيلز استيت جمهوراً عالمياً يبحث عن الحصرية والحداثة.
وفي الوقت نفسه، عزز قطاع السلع الفاخرة مكانته كمحرك رئيسي لقيمة السوق، حيث حققت العقارات الفاخرة في نخلة جميرا أعلى متوسط سعر بيع عند 4600 درهم للقدم المربع. وتؤكد هذه الأرقام قدرة دبي على تلبية أعلى مستويات الطلب العالمي، مما يضمن مكانتها كشركة رائدة في سوق السلع الفاخرة للغاية.
قال سيد: "إن جاذبية دبي للأثرياء تكمن في توفير تكامل سلس بين أسلوب الحياة، والأمن، والقيمة الاستراتيجية. يرى المشترون والمستثمرون أن دبي ليست فقط مدينة تقدم مرافق من الطراز العالمي، بل هي أيضاً مدينة تدرك طموحاتهم لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل."
ومع اقتراب عدد سكان دبي من 4 ملايين نسمة في عام 2025، يستمر الطلب على العقارات في جميع قطاعاتها في الارتفاع. ومن المتوقع أن تكمل المناطق الرئيسية مثل دبي الجنوب، التي تركز على الشمولية والبنية التحتية الاستراتيجية، القوة المستمرة للمراكز الفاخرة مثل نخلة جميرا ووسط مدينة دبي. ويؤكد توافق المدينة مع خطة دبي الحضرية 2040 على التزامها ببناء بيئة عقارية مستدامة ومتطورة تجذب المستثمرين العالميين والمستخدمين النهائيين.
واختتم سيد حديثه قائلاً: "لقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها كقائدة عالمية في مجال العقارات من خلال التكيف المستمر مع ديناميكيات السوق ودفع عجلة الابتكار. ومع انتقالنا إلى عام 2025، سيظل التركيز منصباً على تقديم مشاريع قائمة على القيمة تعكس قدرة دبي الفريدة على الجمع بين الشمولية والحصرية، ووضع معيار للحياة الحضرية في السنوات المقبلة".
تسلط نتائج الربع الرابع من عام 2024 الضوء على عام هام لقطاع العقارات في دبي، حيث تظهر قدرته على التكيف والمرونة وقدرته على جذب الاهتمام العالمي. ومع انتقال المدينة إلى عام 2025، تتمتع دبي بموقع فريد لمواصلة إعادة تشكيل المشهد العقاري من خلال تطوراتها الاستراتيجية وسياساتها التطلعية وتركيزها الثابت على التميز.