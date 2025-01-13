تحول المستأجرين إلى التملك يرفع مبيعات الوحدات السكنية ذات الأسعار المعقولة في دبي

ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري الذي لعبته شريحة البيع على الخارطة في دفع عجلة نجاح العقارات في دبي، حيث تم تسجيل 30,388 معاملة في الربع الرابع، بدعم من خطط الدفع المبتكرة وإقبال المستثمرين القوي على الأصول الجاهزة للمستقبل. وبرزت مناطق مثل دبي الجنوب وقرية جميرا الدائرية كمراكز نمو للمشترين من ذوي الدخل المتوسط، في حين اجتذبت مشاريع البيع على الخارطة الفاخرة في نخلة جميرا ودبي هيلز استيت جمهوراً عالمياً يبحث عن الحصرية والحداثة.