تأمين الحياة للرهن العقاري يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإمارات

,أوضح أيمن يوسف من "كولدويل بانكر" أن قسط التأمين على الحياة المرتبط برهن عقاري بقيمة مليون درهم يتوقف على عدة عوامل، منها عمر المقترض، حيث يدفع الشباب عادةً أقساطاً أقل، كما قد تؤدي الحالة الصحية السابقة إلى زيادة الأقساط، بالإضافة إلى مدة القرض.