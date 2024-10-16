بيع شقة في "جميرا باي" بـ 17 ألف درهم للقدم المربعة

سجلت صفقة بيع تاريخية رقماً قياسياً جديداً في سوق العقارات بدبي، حيث بيعت شقة جاهزة ومحدثة بالكامل في جزيرة جميرا باي، المعروفة أيضاً باسم جزيرة بلغاري، بسعر مذهل بلغ نحو 17 ألف درهم للقدم المربعة، وهو أعلى سعر تم تحقيقه على الإطلاق لشقة جاهزة في المدينة.

وتم التعامل مع هذه الصفقة من قبل وكلاء العقارات "لينا علاء" و"كيانوش داربان" من شركة "دريفن بروبرتيز"، والذين مثلوا البائع في هذه الصفقة القياسية.

ويقع هذا السكن في طابق مرتفع، ويوفر إطلالات بانورامية مزدوجة على أفق دبي، ومرسى بولغاري، والبحر.

وترتبط جزيرة جميرا باي بالبر الرئيسي عبر جسر يبلغ طوله 300 متر، وهي موطن لمنتجع "بولغاري آند ريزيدنسز". ويستمتع السكان بخصوصية لا مثيل لها ووسائل راحة عالمية المستوى وإطلالات خلابة، مما يعزز مكانة الجزيرة كواحدة من أكثر العناوين المرغوبة في المنطقة.