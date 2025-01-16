بقيمة 3.5 مليار درهم ..إطلاق مشروع تلال الطي في الشارقة مع أطول نهر أخضر خليجياً

ويقع "النهر الأخضر" في مشروع تلال الطي الذي تم إطلاقه حديثاً على طريق الإمارات بالقرب من مسجد الشارقة الكبير، وسيمتد على مسافة 2.5 كيلومتر، ويضم مساحات خضراء واسعة وجمالاً طبيعياً للمشروع ويعمل بمثابة الرئة الطبيعية والشريان المركزي للمشروع.