بقيمة 3.5 مليار درهم ..إطلاق مشروع تلال الطي في الشارقة مع أطول نهر أخضر خليجياً
ستحصل الشارقة على أطول "نهر أخضر" في منطقة الخليج باعتباره مشروعاً متعدد الاستخدامات بقيمة 3.5 مليار درهم إماراتي (حوالي مليار دولار أمريكي) أطلقته شركتا عقارات الكويت (عقارات) و "إيفا للفنادق والمنتجعات".
ويقع "النهر الأخضر" في مشروع تلال الطي الذي تم إطلاقه حديثاً على طريق الإمارات بالقرب من مسجد الشارقة الكبير، وسيمتد على مسافة 2.5 كيلومتر، ويضم مساحات خضراء واسعة وجمالاً طبيعياً للمشروع ويعمل بمثابة الرئة الطبيعية والشريان المركزي للمشروع.
وقال جمال الشاويش، رئيس المبيعات والتسويق في شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، إن النهر الأخضر صمم بشكل استجمامي فريد من نوعه، حيث يوفر الهواء النقي ومسارات مخصصة للمشي ومناطق للاسترخاء.
كما يوفر المشروع ملاعب ومسجداً ومطاعم ومقاهي ومنافذ بيع بالتجزئة وحمامات سباحة ومسارات للمشي وركوب الدراجات بطول إجمالي يبلغ 11 كيلومتراً.
ويمتد المجتمع الذي تم إطلاقه حديثاً على مساحة ستة ملايين قدم مربع، وسيضم 1100 منزل "تاون هاوس" وفيلا تتراوح من ثلاث إلى ست غرف نوم بأسعار تبدأ من 1.8 مليون درهم إماراتي وتصل إلى 7.2 مليون درهم إماراتي.
وسيتم تطوير المشروع على ثلاث مراحل، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2028.
وقال طلال البحر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عقارات: "يعد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر القطاعات جاذبية على المستوى الإقليمي والعالمي، ونشهد اليوم بروز الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين، وذلك بفضل بيئتها الاستثمارية الجذابة والآمنة والصديقة للأعمال، إلى جانب التزامها بتعزيز وتطوير القطاع العقاري".
وأضاف أن المشروع سيضع "معايير جديدة للحياة المستدامة في المنطقة".
وقال خالد إسبايته، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا للفنادق والمنتجعات، إن الشارقة تعد واحدة من أكثر الإمارات تنوعاً اقتصادياً، وإن مبادرة الحكومة بالسماح بتملك العقارات بنظام التملك الحر لجميع الجنسيات أعطت دفعة جيدة للسوق.
وقال الشاويش "لقد حصلنا على استجابة رائعة والكثير من الاهتمام".