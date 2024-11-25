"برج عزيزي": مزيج من الفخامة والتحديات الهندسية بدبي

وأضاف "هوكانسون": "كان تصميم كتلة البرج مُختلفاً تماماً، وهذا شكّل التحدّي الأكبر. تم بناء نظام الأساس على عمق 70 متراً، وهو عمق كبير جداً، حتى أنه أعمق من أساسات برج خليفة، لكنّه منتشر على مساحة واسعة. أما برج عزيزي، فهو مركّز على قاعدة 57 متراً × 57 متراً. وبالنظر إلى ارتفاعه الشاهق، تُعدّ هذه النسبة واحدة من أضيق النسب في العالم"