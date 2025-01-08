انخفاض متوقع في إيجارات المباني القديمة بدبي

"إن ما نتوقعه هو إعادة تنظيم السوق، وخاصة في المناطق التي كانت فيها متوسطات الإيجارات تمثل تاريخيًا القيمة الحقيقية للعقارات بشكل غير صحيح. على سبيل المثال، في مجتمعات مثل دبي مارينا، قد تشهد المباني القديمة ذات المرافق الأقل حداثة استقرار الإيجارات أو حتى انخفاضها"، كما قال ألسوب.