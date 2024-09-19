انخفاض أسعار العقارات على المخطط في دبي

"وبحسب مركز أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، فإن 10,470 وحدة، أو 66% من إجمالي المعاملات في أغسطس، كانت عقارات على الخريطة. بينما تحسن الطلب الإجمالي ومعنويات السوق في جميع أنحاء المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع العقارات على المخطط أكبر قفزة في أحجام المعاملات. ولتوضيح هذا الأمر، في عام 2018، تم بيع ما مجموعه 17,600 وحدة على المخطط في جميع أنحاء دبي، بينما تم بالفعل بيع أكثر من 69,100 وحدة على المخطط حتى أغسطس 2024. وعلى مستويات المعاملات الحالية، يتوقع مركز أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من 100,000 معاملة على المخطط للعام بأكمله، مما يمثل قفزة تقارب 468% في نشاط المعاملات مقارنة بعام 2018."