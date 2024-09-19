انخفاض أسعار العقارات على المخطط في دبي
انخفضت أسعار العقارات على المخطط في دبي في أغسطس بعد ارتفاع قوي للأسعار بمعدل ضعف الرقم على مدى السنوات القليلة الماضية مع انتقال المستثمرين نحو العقارات الجاهزة للسكن.
لكن محللين قالوا إن انخفاض الأسعار ليس انعكاساً لضعف السوق بل "إعادة معايرة نحو توازن الأسعار"، وتظل العقارات على المخطط الخيار المفضل للاستثمار في دبي.
وبحسب البيانات التي نشرتها شركة" بيترهومز"، انخفض متوسط سعر القدم المربع للمبيعات على المخطط بنسبة 4.2% إلى 1,866 درهم إماراتي في أغسطس 2024 مقارنة بـ 1,948 درهم إماراتي في أغسطس 2023.
"وقال محللو بيترهومز في مذكرة يوم الخميس: 'يعكس هذا الاعتدال توازناً طبيعياً بعد النمو السريع للأسعار في عام 2023، المدفوع بزيادة إطلاق المشاريع الجديدة والعرض، مما خفف بعض الضغوط على الأسعار. ومع اقترابنا من الربع الأخير من عام 2024، أظهر السوق مرونة وعلامات استقرار مع نمو ثابت من شهر لآخر.'"
"نشهد الآن انخفاضاً في أسعار الوحدات السكنية الجاهزة، لكن هذا لا يشير إلى ضعف السوق، بل هو إعادة معايرة صحية نحو توازن الأسعار. أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التحول هو التفضيل المتزايد بين المستثمرين للعقارات الجاهزة للسكن"، وفقاً للمحللين.
"وبحسب مركز أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، فإن 10,470 وحدة، أو 66% من إجمالي المعاملات في أغسطس، كانت عقارات على الخريطة. بينما تحسن الطلب الإجمالي ومعنويات السوق في جميع أنحاء المدينة على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع العقارات على المخطط أكبر قفزة في أحجام المعاملات. ولتوضيح هذا الأمر، في عام 2018، تم بيع ما مجموعه 17,600 وحدة على المخطط في جميع أنحاء دبي، بينما تم بالفعل بيع أكثر من 69,100 وحدة على المخطط حتى أغسطس 2024. وعلى مستويات المعاملات الحالية، يتوقع مركز أبحاث بنك الإمارات دبي الوطني أكثر من 100,000 معاملة على المخطط للعام بأكمله، مما يمثل قفزة تقارب 468% في نشاط المعاملات مقارنة بعام 2018."
وفي الربع الأول من عام 2024، وفقاً لشركة بيترهومز، شكلت العقارات الجاهزة 54% من جميع المعاملات، مقارنة بـ 46% للعقارات غير المخطط لها، وهو تحول كبير في أولويات المستثمرين.
ارتفاع الطلب على العقارات الجاهزة
وقالت شركة بيترهومز: "يبحث المشترون بشكل متزايد عن عوائد فورية من خلال الدخل الإيجاري أو الإشغال بدلاً من انتظار اكتمال البناء".
"وبالإضافة إلى ذلك، شهدت العقارات القائمة زيادة بنسبة 30% في حجم المعاملات في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس الطلب المتزايد على المنازل الجاهزة. في الوقت نفسه، حافظت سوق العقارات على استقرارها مع زيادة متواضعة بنسبة 5% في قيمة المعاملات، مما يشير إلى أنها، رغم كونها لا تزال جذابة، لم تعد المحور الأساسي للعديد من المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أسرع."
وكان العامل الآخر الذي دفع أسعار الوحدات السكنية على المخطط إلى الانخفاض قليلاً هو جدول الإطلاق الجريء لعام 2023.
"ومع تزايد المنافسة بين المطورين، يتم تعديل استراتيجيات التسعير للحفاظ على القدرة التنافسية. كما أصبح المستثمرون أكثر عزوفاً عن المخاطرة، ويفضلون أمن العقارات الجاهزة للسكن على عدم اليقين الذي قد يصاحب المشاريع قيد الإنشاء، مثل تأخير البناء أو تقلبات السوق"، وفقًا لتقرير بيترهومز.
"إن استقرار السوق يعد تطوراً إيجابياً في النهاية. فبعد النمو غير المسبوق في الأسعار العام الماضي، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تماسكاً ونمواً أكثر اعتدالاً. وعلى الرغم من أن الطلب المرتفع في عام 2023 أدى إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن السوق الآن أكثر توازناً بين العرض والطلب. ويساعد هذا التحول نحو العقارات الجاهزة في تطبيع أسعار العقارات على المخطط، مع الاستمرار في تقديم الفرص لكل من المطورين والمستثمرين."