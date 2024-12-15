المستأجرون والتفاوض على إيجارات المباني القديمة
سيتمكن المستأجرون في بعض المباني القديمة في دبي من التفاوض بشأن الإيجارات مع أصحاب العقارات مع وصول الإمدادات الجديدة إلى السوق.
يعتقد المسؤولون التنفيذيون في قطاع العقارات أن أصحاب المباني القديمة سوف يضطرون إلى تقديم بعض الحوافز للحفاظ على الإشغال القوي. ومع ذلك، قد تنخفض الإيجارات في مناطق معينة ستشهد معروضًا جديدًا قويًا في عام 2025.
علاوة على ذلك، فإن المزيد من مدفوعات الشيكات والإيجارات طويلة الأجل وتجديد العقارات لجذب مستأجرين جدد سوف تهيمن على العلاقة بين المستأجر والمالك في دبي في عام 2025 حيث ستحافظ الإيجارات على مسار تصاعدي في العام المقبل.
ومع ذلك، يعتقد المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن الإيجارات سوف تستمر في الارتفاع في عام 2025 - ولكن بوتيرة أبطأ.
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز ، من المتوقع أن ترتفع الإيجارات في الإمارة بنحو 10 في المائة في عام 2025 مع دخول المعروض القوي الجديد إلى السوق أيضًا.
قال "روبرت سيموندز"، مدير التأجير في شركة بيترهومز، إن أصحاب العقارات استفادوا من ارتفاع أسعار الإيجارات على مدار عدة سنوات. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يستمر الوتيرة السريعة للزيادات التي شهدناها في السنوات الأخيرة.
وأضاف سيموندز: "نتيجة لذلك، قد يعطي أصحاب العقارات الأولوية للإيجارات طويلة الأجل لتأمين دخل ثابت وتعظيم ظروف السوق الحالية. بالنسبة للمستأجرين، قد يكون الانتقال أمرًا صعبًا، خاصة بعد مواجهة زيادات كبيرة في الإيجار في السنوات الأخيرة. يبحث الكثيرون الآن عن أمن فترات الإيجار الأطول، مما يؤدي إلى اتجاه المستأجرين إلى البقاء في منازلهم لفترات طويلة. وهذا يفيد الطرفين، حيث يوفر للمستأجرين الاستقرار والملاك تكاليف دوران أقل وعدد أقل من الشواغر".
وقال سيموندز: "هناك عامل مهم واحد يشكل سوق الإيجار في دبي - وهو أن وتيرة تسليم العقارات الجديدة تواجه نموًا سكانيًا هائلاً. ينجذب الوافدون الجدد من جميع أنحاء العالم إلى مزايا نمط الحياة الفريدة في دبي، وثقافتها الترحيبية، وأشعة الشمس على مدار العام، والتجارب المتنوعة، والمزايا المالية"، مضيفًا أنه في عام 2025، من المتوقع أن تجد أسعار الإيجار التوازن، مدفوعة بالقدرة على تحمل التكاليف، وتوسع المجتمعات ضمن مسافات يمكن التنقل بينها، وديناميكيات العرض والطلب المتطورة.
مزيد من مدفوعات الشيكات
وفي معرض تسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة، قال حيدر طعيمة، مدير ورئيس قسم أبحاث العقارات في فاليوسترات، إن بعض ملاك الفلل قد يضطرون إلى السماح بدفع المزيد من الشيكات وربما يُطلب منهم تجديد عقاراتهم لجذب مستأجرين جدد. وأضاف: "سيكون لدى المستأجرين الجدد بعض القوة للتفاوض على أسعار الإيجار، ولا يمكن للمستأجرين الحاليين أن يتوقعوا أي زيادات في عقودهم الحالية".
وقال رامجي آير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيوب للتطوير العقاري، إن السوق قد تشهد بعض المرونة في عدد من الشيكات من أصحاب العقارات المتمرسين الذين يريدون جذب قاعدة أوسع من المستأجرين، خاصة مع وجود العديد من الوافدين الجدد إلى دبي. وأضاف آير: "سيكون هناك أيضًا انفتاح أكبر على قطاع الإيجارات لقضاء العطلات الذي يزدهر في الإمارة حاليًا. ومن جانب المستأجرين، كما هو الحال في عام 2024 - هناك استعداد للنظر إلى أبعد من المناطق الرئيسية في مدينة دبي من أجل الحصول على مساحة أكبر والمزيد من العائدات مقابل أموالهم".
قد تنخفض الإيجارات مع توافر المعروض الجديد
قال رامجي آير إنه من غير المرجح أن تنخفض الإيجارات بشكل كبير في دبي في عام 2025.
وأضاف: "ومع ذلك، قد تشهد بعض المناطق استقرارًا أو حتى انخفاضًا طفيفًا في الإيجارات في عام 2025 بسبب زيادة العرض. وهذه المناطق هي في المقام الأول مواقع غير رئيسية حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من عدد كبير من العقارات الجديدة. وتشمل بعض هذه المناطق المدينة العالمية، والقوز، ومدينة دبي للاستوديوهات، وغيرها".
ورغم أنه من غير المرجح أن تشهد الإيجارات انخفاضاً واسع النطاق، قال روبرت سيموندز من شركة بيترهومز إن انخفاضات محلية قد تحدث في مناطق ذات إمدادات جديدة كبيرة وطلب محدود مثل مثلث قرية جميرا (JVT) ومجمع دبي لاند السكني.
وأضاف: "مع استمرار عمليات التسليم، قد يضطر أصحاب العقارات إلى تعديل الأسعار للحفاظ على القدرة التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، قد تواجه المباني القديمة في المناطق الشعبية التقليدية مثل بر دبي وديرة ضغوطًا لخفض الإيجارات للتنافس مع التطورات الحديثة التي تقدم وسائل راحة محسنة".
يقول يوجيش بولشانداني، الرئيس التنفيذي لشركة صنرايز كابيتال، إن بعض الاستقرار أو الانحدار الطفيف قد يحدث في أحياء دبي مع تدفق كبير من المشاريع الجديدة أو العرض الزائد. "قد تشهد المناطق الأبعد عن مناطق الأعمال المركزية في المدينة أو تلك التي تلبي احتياجات أسواق الإيجار المتوسطة تأثيرًا تبريديًا محتملًا".