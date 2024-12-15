المستأجرون والتفاوض على إيجارات المباني القديمة

وقال رامجي آير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيوب للتطوير العقاري، إن السوق قد تشهد بعض المرونة في عدد من الشيكات من أصحاب العقارات المتمرسين الذين يريدون جذب قاعدة أوسع من المستأجرين، خاصة مع وجود العديد من الوافدين الجدد إلى دبي. وأضاف آير: "سيكون هناك أيضًا انفتاح أكبر على قطاع الإيجارات لقضاء العطلات الذي يزدهر في الإمارة حاليًا. ومن جانب المستأجرين، كما هو الحال في عام 2024 - هناك استعداد للنظر إلى أبعد من المناطق الرئيسية في مدينة دبي من أجل الحصول على مساحة أكبر والمزيد من العائدات مقابل أموالهم".